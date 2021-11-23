«نو فلتر دبي» ينطلق غداً بنسخته الجديدة في دبي هاربور

المصدر: دبي- وام

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ينطلق غداً في دبي معرض «نو فلتر دبي» (NoFilterDxb#) بنسخته الجديدة هاربور محتفياً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات مع مجموعةٍ واسعةٍ من العروض التي تلائم الجمهور على اختلاف اهتماماتهم.

ويمنح المعرض الذي يستمر حتى 27 نوفمبر الجاري زواره فرصة الاستمتاع بمشاهدة بعض أشهر السيارات الخارقة في العالم، ومتابعة تحدي الرسم على الجدران على طراز فن الشارع والمشاركة في مباراة في أول ملعب كرة قدم عائم في المنطقة وقضاء وقت ممتع في التزلج على أنغام الموسيقى، حيث يلبي المعرض تطلعات عشّاق المرح والتشويق والترفيه في مكانٍ واحد.

وتشارك شركات السيارات في الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، حيث تحتفل قرقاش للسيارات بهذه المناسبة بإطلاق إحدى سياراتها، فيما يشهد المعرض أكبر موكب للسيارات الخارقة في المنطقة يوم السبت 27 نوفمبر من 8:30 صباحاً انطلاقاً من دبي هاربور ليمر الموكب في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس وأبراج بحيرات جميرا، ليعود ثانية إلى دبي هاربور، حيث سيتمكن زوار المعرض من مشاهدة السيارات في المعرض.

ونظراً لتزامن انطلاقة المعرض مع الأسبوع الختامي لتحدي دبي للياقة يقدِّم المعرض مجموعة من الأنشطة الرياضية للزوَّار، بما في ذلك أول ملعب كرة قدم عائم في المنطقة من تصميم أديداس مع ملاعب للتنس وكرة السلة وعروض للتزلج وركوب الدراجات.

ويتعاون المعرض مع شركائه في قطاع السيارات لتقديم أنشطة تفاعلية تلبي حماس كافة الزوار. ويشكل دبي هاربر في هذه الفترة من العام الوجهة المثالية للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.

وأعربت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي عن سعادتها بتطور الفعالية من معرض تقليدي للسيارات إلى فعاليةٍ متنوّعة بحجم «نو فلتر دبي»، حيث يوفر المعرض بحلته الجديدة منصةً مثالية تتيح للزوار التفاعل والاستمتاع بتجارب شيقة في الهواء الطلق، لافتة إلى حرصهم على اختيار التجارب بشكلٍ دقيق بما يعكس أسلوب الحياة الجذاب في دولة الإمارات والذي تشكّل فيه السيارات ومختلف أنواع المركبات عنصراً هاماً إلى جانب ثقافة الشارع والفن والأزياء والرياضة واللياقة البدنية وغيرها. كما تم الاستفادة من كامل مساحة دبي هاربور لاحتضان فعاليات هذه النسخة التذكارية من «نو فلتر دبي» مع تخصيص 80% من المساحة للأنشطة التفاعلية التي يمكن للزوَّار المشاركة فيها.

وحفاظاً على تميز حلّته الجديدة يعرض «نو فلتر دبي» السيارات بطريقة مبتكرة تتجاوز المفهوم التقليدي لمعارض السيارات. ومن خلال التعاون الوثيق مع أبرز الموزعين والعلامات التجارية المشاركة سيقدّم المعرض السيارات بأسلوبٍ مبتكر يسلط الضوء على بعض أهم العلامات التجارية وأهم طرز سياراتها. ويعكس هذا التعاون الأولويات التسويقية لصانعي وموزِّعي السيارات الذين يطوِّرون استراتيجياتهم لتناسب ديناميكيات السوق الجديدة ومطالب العملاء.

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