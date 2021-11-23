«تانيشك» تفتتح 3 متاجر في الإمارات قبل نهاية العام

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت تانيشك، علامة المجوهرات الرائدة والأكثر موثوقية، عن توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات، بافتتاح ثلاثة متاجر جديدة قبل نهاية العام في منطقة البرشاء دبي، ودبي مول، وفي وسط مدينة أبوظبي في شارع حمدان. وتأتي هذه الخطوة للمحافظة على زخم أعمال الشركة والمضي قدماً على طريق التميز، خاصة بعد تسجيل إقبال كبير في موسم «ديوالي» هذا العام، حيث شهد المتجر الرئيسي للعلامة في مينا بازار دبي والذي احتفل للتو بمرور عام على افتتاحه، أجواءً احتفالية فريدة من نوعها.

وحقق العام الأول لعلامة المجوهرات الأكثر شهرة نجاحاً لافتاً على كافة المستويات، بدءاً من بناء قاعدة تزيد على 5000 من العملاء المخلصين، وانتهاءً بخدمة العملاء التي تضم أكثر من 40 جنسية، وتدشين مركز خدمة عملاء مخصص في دبي، فضلاً عن إطلاق برنامج ولاء «إنسيركل» على مستوى المنطقة والحائز على جوائز مرموقة.

وبهذه المناسبة، قال أديتيا سينج، مدير قسم المجوهرات العالمية، شركة تيتان المحدودة: «يمكننا القول وبكل ثقة أن عامنا الأول في دولة الإمارات تجاوز التوقعات، ونحن متحمسون للتوسع وتعزيز تواجدنا وافتتاح متاجر جديدة لتزويد العملاء بالحرفية فائقة المستوى، والتصاميم الحصرية، وخدمة العملاء التي لا تضاهى، إضافة إلى جودة المنتج المضمونة». وأضاف أن لدى تيتان إيماناً راسخاً بالفرص الواعدة المتوفرة في السوق الإماراتي، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتخطط لإضافة المنطقة إلى محفظة متاجر تانيشك خلال العامين المقبلين.

وأضاف سينج: «سعينا دائماً لتقديم أفضل ما لدينا لدولة الإمارات، وتأثرنا بأسلوب الحياة وثقافة الدولة، فقد استلهمنا تصميم الديكورات الداخلية لمتجرنا من الهندسة المعمارية التي تتميز بها، وكذلك تأثرنا بكرم الضيافة العربية وأصبحت معتمدة لدى فريق العمل متعدد اللغات في الشركة، وستحمل جميع متاجرنا في الإمارات طابع الأصالة والجودة بما يعزز مكانتها كسوق مفضلة بالنسبة لعلامة تانيشك».

ومع الاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفل تانيشك اليوم بهذه المناسبة المميزة بطرح تشكيلة حصرية من المجوهرات المستوحاة من أسلوب الحياة في الإمارات، وذلك خلال فعالية رسمية.

وتحمل التشكيلة الجديدة الكثير من الرموز والقيم التراثية، من خلال أشكال مذهلة تجسد أسلوب الحياة في دولة الإمارات، مع الالتزام التام ببراعة التصميم التي تشتهر بها تانيشك وخبرة حرفييها المتخصصين.

واستلهمت التشكيلة من الرموز الوطنية مثل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، والصقر المرتبط تاريخياً بالدولة، والذي يمثل الجمال والقوة والرشاقة، إضافة إلى دلة القهوة العربية الكلاسيكية، كما تظهر في المجموعة قطع مستوحاة من شجرة النخيل والتمور، في إشارة إلى الكرم والضيافة العربية الأصيلة، و 7 نجوم لامعة للدلالة على الرابط الوثيق الذي يجمع الإمارات السبع، وجميعها تصاميم أنيقة تجسد رموز دولة الإمارات ذات الجذور القوية والرؤية التقدمية.

وتقدم التشكيلة خيارات واسعة مع أكثر من 40 قطعة فريدة، بما في ذلك العقود الطويلة والخواتم الملونة ودبابيس التعليق للرجال والنساء والأقراط.

وقالت فاندانا بهالا، رئيسة التسويق، قسم الأعمال الدولية، شركة تيتان المحدودة: «أردنا تقديم تشكيلة رائعة لجميع الأشخاص الذين يجعلون دولة الإمارات مميزة. إن المواطنين الإماراتيين والوافدين والسياح والمسافرين من رجال الأعمال، يمثلون معاً روح الاتحاد وهذه الروح هي التي ألهمتنا لتصميم المجموعة الجديدة. وتستهدف التشكيلة العملاء العصريين والتقدميين الذين يبدون اهتماماً واضحاً بالموضة، وتشكل المجوهرات جزءاً أساسياً من إطلالتهم الأنيقة، كما يميلون لتجربة كل جديد في عالم الموضة، ويستمتعون باللحظة. هذه المجموعة تعبر عن الاحتفال بالحياة في الإمارات».

من جانبها، أكدت بيتي ستينفلد، مديرة قسم التصميم واتجاهات الموضة، تانيشك الدولية: «تم وضع تصور لتشكيلة المجوهرات مع التركيز على المقومات الاستثنائية لدولة الإمارات، ورحلتها المذهلة على مدى 50 عاماً وطموحها للمضي قدماً. ومن خلال كل تصميم، حاولنا تلخيص تلك الرؤية التي تعتز بالثقافة الغنية للدولة وتسعى للتجديد والحداثة. حتى في صياغة التشكيلة، استخدمنا أسلوباً مشابهاً جمع بين صناعة المجوهرات التقليدية القديمة جنباً إلى جنب مع استخدام أحدث التقنيات الحديثة».

وتابعت: «كان من المهم بالنسبة لنا أن نجعل تشكيلة العيد الوطني متعددة الاستخدامات وراقية. وتنسجم قطع المجموعة مع الاتجاه الحالي المتمثل في الطبقات، ويمكن مزجها بسهولة وتنسيقها للتعبير عن أسلوبك الفريد. كما يمكن ارتداء التشكيلة بكل فخر خلال الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين، ونأمل أن تصبح عنصراً رئيسياً في الإطلالة اليومية وجزءاً لا غنى عنه في صندوق المجوهرات الخاص بكم لسنوات قادمة».

تتوفر قطع المجوهرات في تشكيلة اليوم الوطني الخمسين بأسعار ملائمة تتراوح بين 700 درهم و 7000 درهم، ما يجعلها في متناول الجميع.

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