500 متجر في دبي تشارك في «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الدورة الثانية من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى الكثير من العروض والتخفيضات المذهلة التي تصل حتى 90% في أكثر من 500 متجر في دبي بين 25 و27 نوفمبر الحالي.

وتنطلق هذه الفعالية المميزة بتنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في هذه الفعالية بإرشادات الصحة والسلامة، وكذلك الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كوفيد 19»، بما في ذلك ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي. وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز العروض المنتظرة لاطلاع المتسوقين على ما في جعبة الفعالية من تخفيضات مجزية.

ويمكن للمتسوقين الذين يفضلون تسوق مستلزماتهم من وجهة واحدة زيارة عدد من المتاجر الكبرى المنتشرة في دبي والاستفادة من عروضها المميزة؛ حيث تقدم بلومينغديلز وهارفي نيكلز تخفيضات بين 25-50%، فيما تتراوح التخفيضات في دبنهامز وجاليري لافاييت بين 25-70%. كما تتيح العلامة البريطانية الشهيرة ماركس وسبنسر تخفيضات بين 30-50% على فئات محددة من المنتجات.

ملابس

وتقدم مجموعة من أشهر العلامات التجارية فرصة الاستفادة من عروض التوفير الرائعة بما فيها تخفيضات بقيمة 25% على جميع قطع الأزياء في نيويوركر و40% على فئات مختارة في آر اند بي وديسجوال وليفايز، إلى جانب 40% على جميع المنتجات في ذا تشيلندرنز بليس وإل سي وايكيكي وبفرلي هيلز بولو كلوب وآردين. كما تقدم ايروبوستال ولا في ان روز تخفيضات ثابتة بقيمة 50% على جميع المنتجات في المتجر. فيما يمكن لأصحاب الذوق الرفيع الاستفادة من تخفيضات على فئات محددة من المنتجات بنسبة تتراوح بين 25-50% في تومي هيلفيغر ورالف لورين، و50% في أرماني وبانانا ريببلك، إلى جانب تخفيضات بقيمة 40% على جميع المنتجات في DKNY.

أطفال

وتدلل مونسون تشيلدرن الأحبة الصغار بتخفيضات بقيمة 30% على جميع الفساتين والأحذية للأميرات الصغيرات؛ ويستفيد الأهل من التنزيلات أيضاً على مجموعة محددة من المنتجات. كما تقدم كل من أوكايدي وكارترز تخفيضات بين 30-50 وتشيكو وZippy بقيمة بين 20-90% على فئات محددة من المنتجات. وبالنسبة للعائلات التي ترغب بشراء أحذية مريحة لأطفالها، تتيح بابلوسكي تخفيضات بين 25-70% على فئات محددة. كما تطرح كلير، العلامة المفضلة لليافعين، عرضاً مميزاً يتيح للمتسوقين الحصول على ثلاث قطع مجاناً عند شراء ثلاث قطع على جميع المنتجات في المتجر.

أزياء

وتقدم علامة H&M الشهيرة تخفيضات بقيمة 30% على جميع منتجاتها ولكل أفراد العائلة، فيما تخصص ديزل تخفيضات بقيمة 30% لمجموعة محددة فقط من المنتجات. وبدورها، تتيح جاب وكيابي للمتسوقين تخفيضات بقيمة 40% على فئات محددة من المنتجات، في حين تقدم ماكس عرض قطعة مجاناً عند شراء قطعتين. ويبرز عرض ديزاينر ديل مع تخفيضات بقيمة 90% على جميع المنتجات، فيما تتراوح تخفيضات رانجلر بين 25-75% على جميع المنتجات أيضاً.

ألعاب وكتب

وتوفر تويز آر أص وبوردرز وبيبر تشيس ومركز التعليم المبكر عروضاً قيّمة للراغبين بشراء هدايا لموسم الاحتفالات، فيما تتيح ليجو تخفيضات بقيمة بين 25-50% على فئات محددة، وتطرح هامليز عرضاً يشمل جميع المنتجات لتتيح للمتسوقين خصوصاً الصغار الحصول على قطعة مجاناً عند شراء أي قطعة من المتجر.

رياضة وترفيه

وتجذب كل من أثليتس كو وريبوك عشاق الرياضة بتخفيضات بقيمة 40% و50% لتشمل جميع المنتجات. فيما تتراوح تخفيضات نايكي وأندر أرمور وسن آند ساند سبورتس بين 25-50% على فئات محددة فقط. ومن جهتها، تقدم علامة ديكاتلون تخفيضات بقيمة 25% على جميع المعدات الرياضية.

أحذية

ويمكن للراغبين بالاستفادة من العروض المجزية التي تقدمها فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى التوجه إلى متجر كروكس، الذي يقدم تخفيضات بقيمة بين 25-50%، أو الاستمتاع بتخفيضات بقيمة 40% على فئات محددة في ألدو وديون لندن وهش بوبيز وسكتشرز وبيركنستوك وناتورالايزر وناين وست وتومز. كما تتيح علامات تشارلز آند كيث وبي بي زد للأحذية المريحة تخفيضات بقيمة 30% على فئات محددة من المنتجات. وتقدم سي سي سي للأحذية والحقائب للمتسوقين قسيمة شرائية بقيمة 50 درهماً عند الشراء بقيمة 100 درهم. وسيحظى عملاء علامة مانولو بلانيك الشهيرة بفرصة الاستفادة من تخفيضات بين 30-60% على مجموعة محددة من المنتجات، وعملاء كلاركس وإيكو على تخفيضات بين 25-90% و30-40% على الترتيب. وتتراوح تخفيضات علامة ستيف مادن للأحذية بين 25-80% أيضاً.

حقائب وإكسسوارات

ويمكن لعشاق الإطلالات المميزة من الاستفادة من تخفيضات بقيمة 40% على فئات محددة في ألدو، وبين 30-50% في توري بورش وكيرت جيجر و30% في كوتش. كما تقدم أكسسورايز تخفيضات بقيمة 30% على جميع المعروضات، فيما تصل التخفيضات في بارفواه حتى 40%. وتشارك كيبلينج المقيمين والزوار تخفيضات بقيمة 25-90 بالمئة على فئات مختارة.

ساعات ومجوهرات

وتقدم علامة آن كلاين لعشاق التفاصيل البراقة تخفيضات بقيمة 40% على جميع الطرازات المعروضة، فيما تطرح علامات دانيل ولينغتون وداماس ومجوهرات زين وجوهرة للمجوهرات تخفيضات بقيمة 50% على تصاميم محددة فقط. كما تقدم داني باي دانيال كي تخفيضات بقيمة بين 30-50% على تصاميم محددة، وتطرح صديقي وأولاده عرضاً مشابهاً بتخفيضات بين 25-60%. وبدورها، تتيح علامة سواروفسكي الشهيرة تخفيضات بقيمة 25% على تصاميم محددة، وتقدم الفطيم للساعات وبيت الساعات تخفيضات بقيمة بين 30-70% على مجموعة من أجمل الساعات.

منتجات الجمال

وتتيح فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى فرصة رائعة لشراء منتجات التجميل والمكياج من مجموعة من أهم العلامات وبأسعار مميزة؛ حيث تقدم إنجلوت تخفيضات بقيمة 40% على منتجاتها من طلاء الأظافر، فيما تقدم العلامة الفرنسية سيفورا تخفيضات بين 50-70% على مجموعة محددة من المنتجات.

وتشارك العلامتان الراقيتان شارلوت تيلبوري وفلورمار في الفعالية وتقدمان تخفيضات بقيمة 40% على منتجات مختارة، في حين تتراوح التخفيضات بين 25-70% لدى علامة وجوه لمستحضرات التجميل. كما تقدم بوبي براون وماك تخفيضات بقيمة 30% على جميع المستحضرات، فيما تصل التخفيضات في ميك أب فور ايفر حتى 50%.

عطور

وتدلل أشهر دور العطور المتسوقين بتخفيضات تتراوح بين 25-50% في ريتوالز وأريج، و50-90% في عود ميلانو. كما تقدم كل من المخلط للعطور وبن كمال للعطور تخفيضات بين 25-90% على تشكيلة محددة من العطور؛ فيما تقدم العربية للعود تخفيضات بقيمة 50% على عطور مختارة.

مستلزمات منزلية

وتقدم علامات هومز آر أص ودويل وايس هاردوير ورويال بالاس وثينك كيتشن وجاشنمال والحذيفة للمفروشات للراغبين بتجديد ديكورات وأثاث منازلهم العديد من الخيارات الرائعة مع تخفيضات بين 25-90% على فئات محددة من المنتجات؛ في حين تدلل هايما زوارها بتخفيضات بقيمة 30% على جميع المنتجات في المتجر.

أجهزة إلكترونية

وتقدم شركة جمبو للإلكترونيات لعشاق التكنولوجيا عروضاً مذهلة في متجرها، فيما تطرح إي سيتي وبيتر لايف تخفيضات بقيمة 25% و70% على الترتيب تشمل مجموعة محددة من الأجهزة. وبدورها، تقدم علامة هارمن هاوس للمتسوقين حزاماً ذكياً مجاناً عند شراء هاتف سامسونج القابل للطي.

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