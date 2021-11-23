استطلاع: انتعاش حركة التسوق في متاجر الإمارات بعد انحسار الجائحة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير جديد أصدرته شركة الاستشارات العالمية «أليكس بارتنرز» أن ما يقارب واحداً من كل مستهلكين اثنين (44%) حول العالم يتوقعون أن تتغير عاداتهم الاستهلاكية بشكل دائم بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19». ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن واحداً من كل ثلاثة مستهلكين في الإمارات قد غيروا بالفعل عاداتهم الشرائية بشكل دائم، بينما يعتزم 53% منهم استئناف عاداتهم في التسوق كما كانت عليه قبل الجائحة في ضوء تفاؤلهم القوي بشأن برنامج التطعيم.

واستطلعت «أليكس بارتنرز» آراء أكثر من 1000 مستهلك في جميع أنحاء الإمارات؛ إلى جانب إجرائها استطلاعاً عالمياً في تسع دول أخرى هي الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والسعودية، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وفرضت الجائحة على شريحة واسعة من المستهلكين تبني سلوكيات وعادات جديدة في حياتهم اليومية. وقال أكثر من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات إنهم قلقون للغاية بشأن مواردهم المالية (59%) وصحتهم البدنية (57%) والنفسية (53%)، ويؤدي هذا الشعور بعيد المدى بعدم الأمان إلى استمرار العديد من هذه السلوكيات الجديدة إلى ما بعد الجائحة ليفرض بذلك تأثيره على سلوك المستهلكين وطرق استجابة تجار التجزئة لهذا الأمر.

وقال كارل نادر، العضو المنتدب في أليكس بارتنرز الشرق الأوسط: يكشف استطلاعنا الجديد لأولويات المستهلك أن أعداداً كبيرة من المستهلكين سيشهدون تغييرات طويلة الأمد في سلوكياتهم الشرائية، بما في ذلك حوالي ثلث المستهلكين في الإمارات. وقد سرّعت الجائحة من تغير توجهات المستهلكين وسلوكياتهم. ومع استمرار هذا التغير، من الضروري للشركات أن تفهم سبب هذه التغييرات وكيفية التأقلم معها.

وذكرت نتائج الاستطلاع أن هناك تفاؤلاً كبيراً بشأن طرح لقاح «كوفيد-19» في الإمارات (83% مقارنة بـ 65% عالمياً)، حيث يتوقع أكثر من نصف المشاركين بالاستطلاع في الإمارات أن يستأنفوا عاداتهم في التسوق كما كانت عليه قبل الجائحة.

ومع ذلك، يشعر ثلث المستهلكين تقريباً (30%) بأن عاداتهم الاستهلاكية قد تغيرت بشكل دائم على الرغم من تفاؤلهم بشأن اللقاح. وقال 35% من المشاركين إنهم يدخرون أموالاً أكثر من قبل، كما أشار 41% من المستهلكين إلى انخفاض إنفاقهم في الفئات التي يُنظر إليها بأنها لم تعد ضرورية بعد الجائحة.

وأصبح المستهلكون يتسوقون أكثر عبر الإنترنت، لكن عودة التسوق في المتاجر في الربع الثالث من عام 2021 تظهر أن جائحة «كوفيد-19» لم تكن نهاية هذا النمط من التسوق كما توقع الكثيرون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز