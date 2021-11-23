«فستيفال بلازا» يطرح عروضاً متميزةً احتفالاً باليوبيل الذهبي

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف «فستيفال بلازا»، إحدى وجهات التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، والذي يقع في نقطة متميزة في جبل علي بدبي، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، تتخللها عروض متميزة من الخميس 2 ديسمبر إلى السبت 4 ديسمبر. ويرحب «فستيفال بلازا» بالزوار في هذا الحدث التاريخي وسط أجواء ترفيهية متميزة وتجربة تسوق لامتناهية وخيارات متنوعة لتناول الطعام، فضلاً عن جوائز مثيرة يمكن الفوز بها في الاحتفال.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز فن الخط العربي، سوف يحصل الزوار الذين ينفقون 150 درهماً في يوم واحد في «فستيفال بلازا»، على حقيبة تسوق محدودة الإصدار ومصممة خصيصاً لهذا الشخص وتحمل اسمه من المحطة المخصصة للخطوط. وينبغي للمتسوقين التحقق من الإيصالات الخاصة بهم من مكتب خدمة العملاء للمطالبة بالحقيبة المجانية الخاصة بهم والصديقة للبيئة.

وقالت جينفيف كولاكو، المديرة العامة الإقليمية للتسويق وتجربة العملاء في مجموعة مراكز تسوق الفطيم: ندعو جميع الأسر من المواطنين والمقيمين إلى زيارة فستيفال بلازا في اليوم الوطني لدولة الإمارات، واكتشاف الكثير من المفاجآت التي يحضرها المركز للجميع. ينتظر الزوار بمختلف أعمارهم الكثير من الجوائز والنشاطات الترفيهية، ما يجعلنا الوجهة المفضلة والمثالية للاحتفال بمرور 50 عاماً على دولة الإمارات.

ويقدم فستيفال بلازا الذي يقع على بعد 15 دقيقة من إكسبو دبي، خدمة النقل المجانية عبر حافلات مخصصة لنقل الزوار من المركز التجاري إلى إكسبو دبي كل ساعة. وتؤمن هذه الخدمة للزوار رحلة مجانية ومن دون تكبد عناء صف السيارات. يوفر المركز أيضاً مجموعة من العروض المتميزة لموظفي إكسبو دبي وحاملي التذاكر للاستفادة منها في المركز التجاري.

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