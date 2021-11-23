القرية العالمية تطلق تحدياً جديداً للضيوف

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق تحدٍّ جديد يرتقي بتجارب الضيوف، تزامناً مع تحدّي دبي للياقة 30×30، إذ سيتمكنون من الحصول على جوائز قيّمة، عبر المشاركة في «تحدي المشي مع الرحالة أوزكا»، واحتساب خطواتهم التي يمشونها عند زيارة الوجهة الترفيهية الرائدة.

وسيحصل أول 1000 ضيف، على فرصة الاستمتاع بيوم كامل من التجارب الرائعة في الوجهات الترفيهية لمنطقة الكرنفال، عند استكمال 26000 خطوة في زيارة واحدة للقرية العالمية في الفترة الممتدة بين 23 و30 نوفمبر الجاري، على أن يتم تحقيق الهدف المنشود قبل حلول منتصف الليل في اليوم ذاته.

وسيتمكن الضيوف من المشاركة في التحدي والحصول على هذه الفرصة المتميزة، من خلال تسجيل دخولهم في تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية، واحتساب خطواتهم عند التنقل عبر الأجنحة المختلفة، باستخدام عدّاد الخطوات الذي تمت إضافته حديثاً في التطبيق.

وقالت جاكي اللنبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: يملؤنا الحماس في القرية العالمية للمشاركة في فعاليات تحدي دبي للياقة، إذ نتطلع إلى إلهام وتشجيع ضيوفنا على تبني أنماط حياة صحية ومليئة بالأنشطة الحيوية. ويجسّد تحدي 26000 خطوة الذي نطلقه في وجهتنا، اهتمامنا المستمر بتوفير أفضل التجارب للضيوف، ومنحهم الفرصة للاستمتاع بمغامرات رائعة مليئة بالحماس والأدرينالين في جولات منطقة كرنفال الشيّقة. كما يمثل التحدي فرصة متميزة للضيوف للاستمتاع بتذوق النكهات من حول العالم براحة تامة ومن دون التفكير في عدد السعرات الحرارية بمجرد تمضية أوقاتهم في قلب الروائع.

ويعد التحدي دعوة هادفة لتشجيع الضيوف على العناية بصحتهم، عبر الحفاظ على لياقتهم وتعزيز قدراتهم الجسدية خلال الاستمتاع باستكشاف الوجهة التي تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع من الروائع وتضم مجموعة من الوجهات الترفيهية والعروض الثقافية وتجارب التسوق الممتعة.

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