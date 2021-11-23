«دبي للسلع المتعددة» ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات يستضيفان وفد جمعية تجار المجوهرات الإسرائيليين

المصدر: دبي- البيان

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استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات في مركز الماس للمؤتمرات وفداً من 14 شركة مجوهرات رائدة من إسرائيل. وتزامنت زيارة الوفد مع توقيع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أيضاً اتفاقية تعاون مشترك مع مركز دبي للسلع المتعددة.

وتأتي الزيارة دليلاً على توطيد أواصر العلاقات التعاونية بين الإمارات وإسرائيل، وزيادة الفرص التجارية بين الجانبين في قطاعي المجوهرات والماس. وخلال الزيارة التي استمرت على مدار يومين، عرضت الشركات عينات من قطع المجوهرات الفريدة الخاصة بها، كما جرى استعراض عدد من أحدث التقنيات المبتكرة المُستخدمة في القطاع.

وكان في استقبال الوفد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وتوحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات إلى جانب إيلان شتولمان ستاروستا، القنصل الإسرائيلي في دبي، وأمير شاني، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، وممثلين عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وجمارك دبي، وغرفة دبي، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

وبموازاة الزيارة، تزخر أجندة بورصة دبي للماس بالعديد من الفعاليات، بما في ذلك فعالية البائع/المشتري الإسرائيلي، ومناقصة شركة رابابورت للماس المصقول، بالإضافة إلى اثنتين من مناقصات الماس الخام الرئيسية التي تستضيفها شركتا كوين إنترناشيونال وجيم أوكشن سايلز. وأتاحت هذه الفعاليات لرواد القطاع فرصاً كبيرة ومتنوعة للتعرف أكثر على الأنشطة الواسعة والمتنوعة في قطاع الماس.

وتأتي الزيارة في أعقاب مؤتمر دبي السنوي للمعادن الثمينة الذي استقطب أكثر من 300 خبير في القطاع ناقشوا العوامل والفرص التي تشكل ملامح سوق المعادن الثمينة. ومن المقرر أن تستضيف دبي في فبراير 2022 فعاليتين عالميتين في القطاع ستعمل على تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد لتجارة المجوهرات والماس هما مؤتمر دبي للماس ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا.

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