شبكة الهاتف المتحرك من «دو» الأسرع في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن أحدث إنجازاتها على صعيد أداء شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بها، حيث أصبحت شبكة دو للهاتف المتحرك الأسرع على مستوى دولة الإمارات وذلك بناءً على متوسط سرعة عمليات التحميل والتنزيل لجميع تقنيات شبكة الهاتف المتحرك. وبحسب الاختبارات التي أجرتها جهات مستقلة، فقد سجلت شبكة الهاتف المتحرك من دو متوسط سرعات بلغ 300 ميجابت في الثانية تقريباً.

ويأتي هذا الإعلان الجديد في أعقاب الإنجاز الذي حققته شبكة الجيل الخامس من دو مؤخراً بتسجيلها أعلى معدل سرعات على مستوى دولة الإمارات. وتأتي هذه الإنجازات المتلاحقة ثمرة الجهود التي بذلتها الشركة خلال الفترة الماضية واستراتيجيتها الذكية للاستثمار في شبكة الجيل الخامس وتوظيف إمكاناتها لمواكبة متطلبات المستقبل.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: حرصنا على مدار السنوات الماضية على ضخ استثمارات كبيرة لتحسين جودة وكفاءة البنية التحتية لجميع أنواع شبكاتنا واضعين نصب أعيننا تزويد عملائنا بخدمات اتصال عالية الجودة تلبي احتياجاتهم وتواكب المتطلبات المستقبلية. ونحن فخورون للغاية برؤية النتائج الإيجابية التي أثمر عنها هذا النهج، حيث يشكل تسجيل شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بنا أعلى متوسط سرعات في دولة الإمارات، وقبلها تسجيل شبكة الجيل الخامس الخاصة بنا أعلى معدل سرعات على مستوى الدولة دليلاً على التزامنا المستمر تجاه عملائنا والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها من الزخم لتعزيز مستوى رضا عملائنا عن خدمات الاتصال التي توفرها لهم شبكاتنا المتطورة وعالية الكفاءة.

وبحسب اختبارات قياس أداء الشبكات التي أجرتها جهات مستقلة، فقد حققت شبكة دو للهاتف المتحرك أعلى متوسط سرعات على مستوى الدولة في سبتمبر وأكتوبر 2021. وتشكل تقنية الجيل الخامس وما تنطوي عليه من إمكانات ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى خدمات النطاق العريض للهاتف المتحرك والثابت، فضلاً عن تمكين حالات استخدام جديدة على مدار السنوات المقبلة، بما في ذلك حالات استخدام لتقنيات إنترنت الأشياء الصناعية وتقنيات الاتصال الموثوقة ذات زمن الانتقال المنخفض للغاية عبر العديد من القطاعات بما في ذلك التصنيع والنفط والغاز والمرافق والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. ويؤكد الإنجاز الجديد التزام بدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارات وتمكين جميع القطاعات عبر شبكة الهاتف المتحرك الأسرع على مستوى الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز