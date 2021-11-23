«دي بي ورلد» تفوز بجائزتين في حفل جوائز ماريتايم ستاندرد 2021

المصدر: دبي- البيان

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فازت دي بي ورلد بجائزة «أفضل مشغل للمحطات البحرية للعام» وجائزة «الابتكار والتكنولوجيا» في حفل جوائز ماريتايم ستاندرد السنوي الثامن، الذي أقيم أخيراً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وحضر الحفل أكثر من 800 شخص من الخبراء والمتخصصين من مختلف مجالات القطاع.

وحازت المؤسسة هاتين الجائزتين لالتزامها الدائم الابتكار ومنهجية التفكير الاستباقي، وتميزها في تطوير الحلول لرفع الكفاءة والإنتاجية، وتسلم الجائزتين عصام خوري، المدير التنفيذي لمحطات الحاويات في دي بي ورلد الإمارات، وإبراهيم النجار، مدير إدارة تقنية المعلومات في دي بي ورلد الإمارات. ودعماً للقطاع البحري، قامت دي بي ورلد برعاية «جائزة ماريتايم ستاندرد للتميز»، التي قدمها عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا، إلى عمر بن طلال حريري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ في السعودية.

وقال عبدالله بن دميثان: هذا التقدير أمر مشجع لنا لكي نواصل دورنا في تزويد المنطقة منصات متميزة وقنوات ارتباط تجارية فعّالة وآمنة. وتشهد هاتان الجائزتان على كفاءة نموذج أعمالنا اللوجستية المتكاملة، الذي يعتمد على نظام شامل وفريد من نوعه. ففي دي بي ورلد نؤمن بشعار «تغيير ما هو ممكن». وتدلل جهودنا التي نقوم بها على التزامنا هذا الهدف. وتأكيداً على حرصنا على تلبية متطلبات عملائنا والاستجابة للأسواق الديناميكية، نسعى باستمرار إلى تعزيز قدراتنا وتشجيع فرقنا على الاستفادة من قوة التكنولوجيا الرقمية وأنظمة الأتمتة لضمان توفير أفضل النتائج لعملائنا. وفي الوقت الذي نعمل فيه باستمرار على دعم ازدهار التجارة العالمية وقطاع الخدمات اللوجستية، نركز جهودنا بشكل متواصل على دفع النمو في الإمارات وتكريس مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لمحطات الحاويات التابعة لـدي بي ورلد في ميناء جبل علي 22.4 مليون حاوية، وتشهد حركة الحاويات زيادة مضطردة على أساس سنوي؛ إذ وصل عدد الحاويات التي تمت مناولتها في النصف الأول من عام 2021 إلى 6.9 ملايين حاوية.

وتشمل مشاريع دي بي ورلد الرئيسة التي أحدثت ثورة في كفاءة العمليات في القطاع اللوجستي؛ نظام «كارجوز تي أو سي+»، وهو نظام تشغيل للمحطات قائم على الحوسبة السحابية، ونظام «بوكس بي» الذكي لتخزين الحاويات في المنصات المرتفعة، إذ أكملت دي بي ورلد من خلاله أكثر من 60 ألف عملية نقل للحاويات في ميناء جبل علي حتى الآن. كما تعد الشراكة بين دي بي ورلد وفيرجين هايبرلوب ون، لتطوير نظام «دي بي ورلد كارجوسبيد» الأولى من نوعها التي ستتيح تسليماً سريعاً ومستداماً وفعالاً للبضائع المنقولة على منصات التحميل حول العالم. كما قامت دي بي ورلد أخيراً بتشغيل أسطول جديد من الشاحنات ذاتية القيادة في ميناء جبل علي. ويشكل «زودياك»، نظام تشغيل المحطات المؤتمت بالكامل، إضافة نوعية لمحطة الحاويات رقم 3.

وبحسبانها البوابة البحرية والتجارية الأهم التي ترتبط بإقليم يضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك، تعد دي بي ورلد محركاً رئيساً لاقتصاد دبي ودولة الإمارات، من خلال مينائها الرائد في جبل علي، ومركز خدماتها التجارية واللوجستية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)؛ إذ تسهم بنسبة 33.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

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