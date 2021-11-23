صندوق خليفة يطلق برنامج «الوصول إلى الخبراء» لتعزيز أداء رواد الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع عبر منصة أبوظبي للأعمال برنامج «الوصول إلى الخبراء»، الذي يتيح لرواد الأعمال التواصل مع خبراء واستشاريي الأعمال من خلال منصة رقمية متطورة.

ويتيح البرنامج لرواد الأعمال تصفح قائمة الخبراء في ثلاثة محاور رئيسية تتضمن الوصول إلى سوق أبوظبي، والخبرة التجارية التي تشمل إدارة الأعمال والمشاريع وجاهزية الاستثمار والاستشارات القانونية والمالية والضريبية بالإضافة إلى خبرات القطاعات المتنوعة بما في ذلك الأغذية والمشروبات، وقطاع التجزئة، والقطاع الزراعي، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي أيضاً. وسيتمكن رواد الأعمال من طرح استفساراتهم عبر رابط إلكتروني مباشر على منصة أبوظبي للأعمال، حيث سيجيب الخبير المعني بالموضوع عن الأسئلة المطروحة، لتصل إلى السائل مباشرة، وسيتم نشرها بعد ذلك على المنصة لفتح المجال لإضافة التوصيات التي ستتاح للجميع.

وقال راشد البلوشي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: يلتزم بطرح وابتكار آليات وطرق جديدة من شأنها دعم وتعزيز أداء رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بأقل درجات المخاطرة وزيادة فرص نجاحهم خلال رحلتهم الريادية. وقد وضعنا رابطاً إلكترونياً مباشراً يتاح لرواد الأعمال من خلاله التواصل مع الخبرات المتميزة في المجالات المختلفة. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة النوعية بتعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن المنصة ستواصل استقطاب الخبراء من كل المجالات لدعم أداء المنصة وأثرها الإيجابي.

وكانت منصة أبوظبي للأعمال وجهت الدعوة للمؤسسات والشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في البرنامج، منها سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، مكتب المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ICLO، جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين، ستراتكس، إنوفا مينا، شركة إم إس للاستشارات المحاسبية والضريبية، وغيرها الكثير.

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