«طيران الإمارات» تطرح تذكارات خاصة باليوبيل الذهبي

المصدر: دبي - البيان

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طرح متجر الإمارات الرسمي، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي، تشكيلة من التذكارات الخاصة التي تحتفل برحلة وإنجازات الدولة التي تحمل طيران الإمارات اسمها.

وتتيح طيران الإمارات لعشاق الطيران في الإمارات وحول العالم اقتناء مجموعة واسعة من التذكارات التي تحمل شعار «الإمارات العربية المتحدة الخمسين» بالعربية والإنجليزية، الذي يزيّن طائرات الناقلة بوينج 777 وإيرباص A380 التي تجوب أجواء العالم.

وتضم تشكيلة التذكارات نماذج لطائرة A380 بمقياس 1/250، ودبابيس الصدر بأشكال وأحجام مختلفة وسلاسل مفاتيح معدنية على شكل طائرة وأكواباً وأوشحة وقمصان بولو قطنية. كما أطلق المتجر الرسمي لطيران الإمارات تشكيلة منتجات مستدامة للاحتفال بالخمسين، بما في ذلك قبعات ودفاتر ملاحظات مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

وتتوفر تشكيلة المنتجات الخاصة باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في جميع أفرع متجر طيران الإمارات الرسمي، وفي مطار دبي الدولي، وفي جناح طيران الإمارات بمعرض إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى متجر الإمارات على الإنترنت.

وسوف يطلق متجر طيران الإمارات الرسمي، بالإضافة إلى ذلك، أحدث تشكيلة من منتجات الراحة في الدرجة الأولى. ويمكن للعملاء شراء بطانيات القطيفة الشهيرة باللون الأزرق الفاتح المثالية للشتاء. وتتوفر البطانيات، التي تتميز بملمس فائق النعومة ومخمل من الصوف، مع أو بدون فتحات للذراعين وجيوب للساقين. وتتوفر هذه المنتجات التذكارية، وغيرها من المنتجات الأخرى لدى متجر طيران الإمارات الرسمي بفروعه المختلفة.

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