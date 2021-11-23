«إعمار مولز» تطلق حملة تخفيضات كبرى لثلاثة أيام

المصدر: دبي - البيان

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تطلق «إعمار مولز» حملة تخفيضات كبرى على مدى ثلاثة أيام خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، بحيث يمكن للمتسوّقين التطلّع للاستفادة من عروض لا تُضاهى خلال هذا المهرجان الرائع للتسوّق والمنتظَر بشوق كبير. وسوف تتواجد الفعاليات في دبي مول ودبي مارينا مول وسوق الينابيع، حيث يتمتع الزوار بالكثير من فرص المرح والاستمتاع أثناء التسوّق استعداداً لموسم نهاية العام القادم.

تتوافر التخفيضات الكبرى على مدى ثلاثة أيام وذلك بين 25 و27 نوفمبر الجاري، حيث يمكن للزوّار الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90% على مئات العلامات التجارية، وهي تشمل مجموعة واسعة من أهم وأشهر الماركات في فئات الأزياء، والرياضة، والعافية، والتجميل وغيرها.

وستسري التخفيضات الكبرى التي تضم مجموعة من أبرز الأسماء في قطاع التجزئة من الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، ما يتيح للمتسوّقين الاستفادة من 14 ساعة من العروض اليومية الرائعة.

كما أن باستطاعة المتسوّقين إنفاق وكسب المزيد من أميال «سكاي واردز» عبر استخدام تطبيق «دبي مول» خلال هذه الفترة الممتدّة لثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى.

ويستطيع المتسوّقون الذين يستخدمون الأجهزة الذكية الحصول على أفضل العروض قبيل الانطلاق بتجربة التسوّق في «دبي مول»، وكذلك تحديد موقف السيارة الأقرب إلى متجرهم المفضَّل، وكلّ ذلك عبر التطبيق الخاص.

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