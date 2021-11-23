عين دبي تشارك في احتفالات اليوم الوطني الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عين دبي، الوجهة المثالية للاحتفالات، عن مشاركتها هذا العام وبكل فخر في احتفالات اليوم الوطني الــ 50 لدولة الإمارات. وتتضمن مشاركة أعلى وأضخم عجلة بالعالم تقديم عرض ضوئي مميّز جداً احتفالاً باليوبيل الذهبي للدولة الذي يمثّل خطوة مرحلية تعبّر عن قيام الاتحاد والطموحات الكبيرة للخمسين عاماً القادمة وما بعدها.

ويحظى زوار الوجهة خلال عطلة اليوم الوطني بفرصة الاستمتاع بتجارب المشاهدة التي تتيح إطلالات بانورامية على أفق دبي في مقصوراتٍ متنوّعة، إضافةً إلى تجارب اليخوت التي تتيح للضيوف الإبحار في دبي مارينا لمدة ساعة ونصف الساعة والاستمتاع بأجمل الإطلالات من البحر قبل مشاهدتها من على ارتفاع العجلة الذي يتجاوز 250 متراً. وتقدّم عين دبي لجميع ضيوفها الذين يخططون لشراء تذاكر لتجارب المشاهدة في 1 و2 و3 ديسمبر القادم قسيمة بقيمة 50 درهماً إماراتياً صالحة في الحجز التالي من 2 يناير حتى 31 مارس 2022.

كما توفر الوجهة لضيوفها خلال عطلة اليوم الوطني التي تستمر لثلاثة أيام فرصة الاستمتاع بعروض الضوء كل ساعة يومياً ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً حتى الساعة 10:00 ليلاً، إضافةً إلى عروض الألعاب النارية التي تقدّمها بلوواترز في الساعة 8:30 ليلاً يوم الخميس 2 ديسمبر.

وأصبحت عين دبي وجهة الترفيه والاحتفال الأبرز بإطلالتها الرائعة ومشهد غروب الشمس المذهل الذي توفّره منذ افتتاحها أمام الزوار في 21 أكتوبر، حيث تقدم تجربةً ترفيهيةً استثنائية ترتقي بمفهوم عجلات المشاهدة التقليدية نحو مستويات جديدة كلياً وفق أرقى المعايير العالمية، مع تجارب مُخصصة تُلائم جميع المناسبات والأذواق والأعمار.

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