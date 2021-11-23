«إتش إس بي سي» ينضم إلى مجمّع سوق أبوظبي العالمي الرقمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن «إتش إس بي سي» انضمامه إلى مجمّع سوق أبوظبي العالمي الرقمي (ADGM)، وهو منصة رقمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية للتعاون واختبار وتطوير الحلول المبتكرة لقطاع الخدمات المالية، وذلك ضمن بيئة خاضعة للرقابة تشرف عليها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

وقال أنطوان موريل، رئيس خدمات الأسواق والأوراق المالية لدى HSBC لمناطق وسط أوروبا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يتيح لنا الانضمام إلى المجمّع الرقمي تجربة أفضل التقنيات ضمن فئتها ويوفر لنا إمكانية الوصول إلى الموارد مثل البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وصور النظام والبنى المرجعية التي تمكننا من التحقق من صحة الحلول الجديدة أثناء عملية استبدال تقنياتنا الحالية.

وأضاف: يقوم إتش إس بي سي أيضاً بتطوير ونشر بعض أكثر التقنيات تقدماً وابتكاراً في مجال الخدمات المصرفية لجعلها أكثر سهولة وأماناً. ونحن حريصون على استكشاف واختبار حلول جديدة فعالة من حيث التكلفة مثل واجهة التطبيقات البرمجية (API) والحلول التي تدعم البرمجيات الوسيطة، والتي يمكن أن تربط أنظمتنا بشركات التقنيات المالية ومزودي الأدوات والوسائل التقنية الآخرين.

وتم إنشاء المجمّع الرقمي بخصائص تتيح اختبار المنتجات والحلول الجديدة والتحقق من جدواها قبل شرائها، وبالتالي تسريع زمن التسويق للمؤسسات المالية بطريقة فعّالة من حيث التكلفة. وقال واي لوم كووك، المدير التنفيذي الأول لعمليات التفويض لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: نرحب بانضمام HSBC إلى المجمّع الرقمي ونتطلع إلى تزويدهم بالأدوات اللازمة لتسهيل شراكاتهم مع الشركات الناشئة المبتكرة. ومن شأن بيئة الاختبار الرقمية الآمنة والخاضعة للإشراف لدينا أن تتيح إمكانيات التفاعل المرنة بين مستخدمي الأنظمة الحاليين والقادمين الجدد، مما يؤدي إلى تسريع عملية التعليم الأساسية وإضافة خصائص ومزايا جديدة للشركات والمستهلكين.

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