«الشارقة لريادة الأعمال»: نجاح الشركة يتوقف على ثقافة فريق العمل وتعامله مع المشاعر السلبية

المصدر: الشارقة- البيان

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أكد رواد أعمال أن نجاح أي شركة يتوقف على فريق العمل فيها وقدرته على التعامل مع المشاعر السلبية وبناء ثقافة ريادة الأعمال عبر اعتمادها على آلية قادرة على جذب أصحاب المواهب والمهارات للانضمام إلى الشركة وقابليتهم للعمل بروح الفريق وإبداع وإنتاج الأفكار الإيجابية المنتجة.

جاء ذلك خلال جلستين ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «ملتقى النجوم»، الأولى بعنوان «موظفو اليوم.. رواد الغد: دروس من»كريم كارتيل«، وحملت الثانية عنوان»التفكير في الأمر: إعادة التفكير في صعوبة كونك رائد أعمال«.

وشارك في الجلسة الأولى، التي تناولت أهمية تجربة شركة»كريم«كشركة ناشئة ومساهمتها في نشوء موجة جديدة من رواد الأعمال الذين يحققون نجاحاً واسعاً في المنطقة والعالم، كل من باسل النحلاوي، المدير العام للتنقل لدى شركة كريم، وأسماء اليماني رئيسة المنتج في شركة»مامو بيه«، ووائل نافع شريك في»رائد فنتشرز«وأدارها طارق فؤاد مدير النمو في شركة»شروق وشركاه«.

وتحدث كل من وائل نافع وأسماء اليماني عن العوامل التي تسهم في نجاح الشركات وأهمها ثقافة ريادة الأعمال والشغف بالعمل وابتكار الأفكار الخلاقة والرغبة بإحداث التغيير الإيجابي للمجتمع من خلال وضع أهداف والعمل للوصول إليها، إلى جانب استقطاب الموظفين من المهارات القادرة على الابتكار المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد.

بدوره، أشاد باسل النحلاوي المدير العام للتنقل في شركة»كريم«بأداء كل فرد في فريق»كريم«باعتباره جزءاً مهماً من قصة النجاح، مؤكداً أن الشركة مستمرة في استقطاب الموظفين الذين يشاركونها شغف النجاح وتحقيق الأهداف المستقبلية.

الصحة النفسية

أما جلسة» التفكير في الأمر: إعادة التفكير في صعوبة كونك رائد أعمال«، فشارك فيها كل من آمنة الحداد بطلة إماراتية أولمبية في رفع الأثقال، وكريج ماكدونالد الشريك المؤسس لشركة»يلا باركنج«، والدكتور نايف المطوع مؤسس مركز السور، بينما أدارتها تريسكا حميد مديرة التحرير في منصة»ومضة).

وتناولت الجلسة موضوع الصحة النفسية في عالم ريادة الأعمال وكيفية التعامل مع الذين يقرون بوجود مشكلة نفسية أو صحية لديهم، حيث ناقشت موضوع دعم قرار بعض رواد الأعمال التوقف عن ممارسة نشاطهم لبعض الوقت، أو تشجيعهم على الاستمرار في رحلتهم رغم الصعوبات، أو محاولة إيجاد حل وسط بين الخيارين.

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