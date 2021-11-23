منطقة عجمان الحرة تستضيف «هاكاثون» لطلبة الجامعات

المصدر: عجمان- البيان

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أعلن «مركز الأعمال للذكاء الاصطناعي والروبوت» التابع لمنطقة عجمان الحرة عن استضافته مسابقة «هاكاثون»، بالشراكة مع «إي آي دايركشنز» و«هواوي كلاود». وتستهدف المسابقة طلبة البرمجة وترميز البيانات في إمارة عجمان والدولة عموماً، متيحةً لهم منصةً لاستعراض مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم.

وشهدت المسابقة تسجيل 25 طالباً من «جامعة عجمان» و«جامعة باث سبا»، وانطلقت منافساتها الأسبوع الماضي وستستمر لغاية يناير 2022، فيما سيواصل مركز الأعمال للذكاء الاصطناعي والروبوت قبول طلبات المشاركة من الجامعات الأخرى.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع دعمنا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ورؤية عجمان 2021. وتعتبر هذه المسابقة أولى فعاليات «هاكاثون» التي يستضيفها مركز الأعمال للذكاء الاصطناعي والروبوت، وتستهدف إبراز وتعزيز مهارات الطلبة الجامعيين في عجمان والدولة ضمن مجالات البرمجة وترميز البيانات. وتعكس هذه المبادرة التزام منطقة عجمان الحرة ومركز الأعمال في المساهمة ببناء منظومة الاقتصاد الرقمي وزيادة زخمها في الدولة عبر المضي قدماً في تطوير إمكانات الكفاءات والمواهب الشابة. ونود أن نعرب عن تقديرنا لـ «جامعة عجمان و»جامعة باث سبا«لمشاركتهما في هذا الحدث، ونأمل أن نشهد مزيداً من المشاركات من المؤسسات الأكاديمية الأخرى، متمنين التوفيق لجميع المتسابقين.

وأضاف: تتمحور استراتيجية منطقة عجمان الحرة حول تسريع وتيرة التحول الرقمي ودفع عجلة الابتكار. ويمكن تحقيق هذه الغاية بصورة أسرع من خلال توسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية والمؤسسات الرائدة والمرموقة مثل»إي آي دايركشنز«و»هواوي كلاود«. ونتوجه بالشكر لهذين الشريكين على رعايتهما ودعمهما لمسابقتنا لهذا العام، حيث تساهم هذه الجهود في تعزيز المكانة الريادية لدولتنا. وسيحصل الفائزون في مسابقة»هاكاثون«على جوائز قيمة من»إي آي دايركشنز«و»هواوي كلاود).

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