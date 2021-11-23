سلال تستثمر 200 مليون درهم لتطوير 80 مزرعة في إمارة أبوظبي

المصدر: وام

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أعلنت شركة سلال استثمار 200 مليون درهم لتطوير 80 مزرعة محلية في إمارة أبوظبي بهدف زيادة حجم الانتاج المحلي الزراعي ورفع مستوى جودته، فضلاً عن تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في المزارع المحلية، وترسيخ الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الزراعية.

جاء ذلك على هامش فعاليات "أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي"، الذي تشارك سلال فيه بصفتها الراعي المشارك للحدث.

و بموجب هذه المبادرة، ستزود سلال المزارع بمرافق جديدة للبيوت المحمية أو البيوت الشبكية على مساحة هكتار واحد، مزودة بأنظمة ذكية لإدارة عملية الري ومراقبة المحاصيل، والتي من شأنها أن تساعد الشركة في مضاعفة المحاصيل بجودة عالية ووفق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة.

و ستعمل سلال جنباً إلى جنب مع المزارعين لوضع الخطط الزراعية التي من شأنها زيادة ربحية المزارع إلى أقصى حد و ستوفر التدريب اللازم للمزارعين لاعتماد أفضل الممارسات التشغيلية.

و قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال: "تأتي هذ المبادرة بالتزامن مع اقتراب احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، والتي نتعهد فيها بالمساهمة في مواصلة تعزيز القطاع الزراعي في الدولة من خلال اعتماد أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية المستدامة، ورفع قدرات المزارعين المحليين لتنمية مهاراتهم وزيادة مواردهم، بما يتماشى مع المبدأ السابع لـ "مبادئ الخمسين"، والذي يؤكد أهمية التفوق الرقمي والتقني والعلمي لرسم الحدود التنموية والاقتصادية للدولة، وترسيخها عاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات".

وأكد أن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي ورفع مستوى جودته في المزارع التي تم اختيارها، وتحفيز تبني الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا في مختلف هذه المزارع، فضلاً عن ضمان تحولها الكامل من المزارع التجارية التقليدية إلى المزارع التجارية المتطورة، إلى جانب تحسين سبل العيش ورفع مستوى حياة المزارعين.

وتوزعت عملية تطوير المزارع على مرحلتين خلال عامي 2021 و2022 تضمنت المرحلة الأولى تطوير 40 مزرعة وذلك منذ مطلع عام 2021، لتكون هذه المزارع نموذجاً يعكس قدرات حلول التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، وإمكانية إنتاج محاصيل زراعية طازجة مزروعة محلياً تنافس جودة المنتجات المستوردة.. وتتطلع شركة سلال خلال السنوات القادمة لاستكمال هذه المبادرة والعمل على تطوير المزيد من المزارع المحلية لدعم تبني واستخدام أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات.

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