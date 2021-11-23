بقيادة مكتوم بن محمد.. سوق دبي المالي يحقق نتائج قوية
ت + ت - الحجم الطبيعي
حقق سوق دبي المالي نتائج قوية منذ اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، تكليف، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي في 31 أكتوبر 2021 وخلال 3 أسابيع "15 جلسة تداول تلت الإعلان" .
أبرز النتائج
مكاسب القيمة السوقية 38.5 مليار درهم
ارتفع إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي بنسبة 270% إلى 15.5 مليار درهم
ارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنسبة 348% إلى 10.7 مليارات سهم
ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 13.74%
ارتفع إجمالي عدد صفقات التداول بنسبة 222% إلى 146 ألف صفقة
ارتفع سهم شركة سوق دبي المالي 164%