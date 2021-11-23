بقيادة مكتوم بن محمد.. سوق دبي المالي يحقق نتائج قوية

المصدر: البيان

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حقق سوق دبي المالي نتائج قوية منذ اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، تكليف، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي في 31 أكتوبر 2021 وخلال 3 أسابيع "15 جلسة تداول تلت الإعلان" .

أبرز النتائج

مكاسب القيمة السوقية 38.5 مليار درهم

ارتفع إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي بنسبة 270% إلى 15.5 مليار درهم

ارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنسبة 348% إلى 10.7 مليارات سهم

ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 13.74%

ارتفع إجمالي عدد صفقات التداول بنسبة 222% إلى 146 ألف صفقة

ارتفع سهم شركة سوق دبي المالي 164%

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