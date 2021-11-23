«دلسكو» تدشن في دبي المصنع الأول في المنطقة لإعادة تكرير النفط

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن قطاع الحلول البيئية لمجموعة «دلسكو»، الشركة الإماراتية لحلول الموارد البشرية والحلول البيئية، مصنعاً متطوراً لإعادة تكرير النفط، يعد الأول من نوعه في المنطقة، وذلك على مساحة أكثر من 14000 متر مربع في جبل علي بدبي.

وجاء افتتاح المصنع ضمن رؤية الإمارات، واهتمامها بالاستدامة كأولوية قصوى باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية، مع اهتمام كبير بالتعامل مع إدارة النفايات، وهو ما دفع «دلسكو» إلى زيادة استثماراتها في التكنولوجيا والابتكار. كما يأتي دعماً لأجندة الدولة للاستدامة وتنفيذاً لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 الرامية إلى تعزيز الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية، وتقليل الهدر.

وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة «دلسكو»: بالاعتماد على القوى العاملة الخبيرة والتقنيات المتطورة، طورت «دلسكو» منتجات وخدمات متوافقة بيئياً لتلبية الاحتياجات الفريدة للصناعات المعقدة مثل الموانئ وقطاعات النفط والغاز. لذلك بادرت الشركة إلى الاستثمار في هذه المنشأة الجديدة التي تم إنشاؤها على أحدث طراز، لتكون قادرة على معالجة حوالي 1400 طن من النفايات الزيتية و600 طن من الحمأة الناتجة عن القطاعات البحرية والنفطية والغازية والصناعية شهرياً، لتعزز من مكانة إمارة دبي كمركز تجاري إقليمي ودولي رئيسي، وهو ما يتطلب مرفقاً للتخلّص الآمن من النفايات البحرية، بما يتماشى مع معايير اتفاقية ماربول.

وأضاف ستوكتون: «تضيف المنشأة إلى هدف دبي المتمثل بتوفير حل متكامل تماماً للنفايات الزيتية المختلفة بالصناعة البحرية للمساعدة في حماية البيئة ومواردنا الطبيعية الحيوية، إذ تحتوي النفايات والزيوت والحمأة الزيتية على مكونات خطرة، وإذا تم استخدامها كوقود من دون معالجة، يتم إطلاق مكونات سامة في بيئتنا تلوث الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه».

وتعد «دلسكو» شركة إدارة النفايات الوحيدة في دبي المعتمدة للتعامل مع جميع أنواع النفايات البحرية وفقاً لملحق ماربول 1 و2 و3 و4 و5. وتتطلع الشركة إلى العمل عن كثب مع موانئ دبي العالمية والقطاع البحري في دبي، في إطار جهودها لتوفير منشأة معالجة على أحدث طراز للتعامل مع هذه النفايات بما يتماشى مع ماربول والمتطلبات البيئية المحلية.

وسيتم جمع نفايات الزيوت أو الحمأة الزيتية المتبقية غير الخاضعة للرقابة في سلسلة توريد النفايات، ومعالجتها وإعادة استخدامها وفقاً لأعلى المعايير، حيث يعالج مصنع «دلسكو» المتكامل مع غرفة التحكم المركزية، النفايات الزيتية المستلمة، وينتج كلاً من الوقود الخفيف والثقيل. ويستخدم الوقود الثقيل في الإشعال، بينما يتم استخدام الوقود الخفيف المتولد داخلياً لعمليات المعالجة.

كما تتم معالجة المياه المستعادة من المحطة وتحويلها إلى مياه ذات جودة ري في منشأة معالجة المياه التابعة لشركة «دلسكو»، ويمكن إعادة استخدامها في المرجل أو توفيرها للمستخدمين النهائيين لاحتياجات الري الخاصة بهم. وبالتالي، تستعيد المنشأة جميع الأجزاء القابلة لإعادة الاستخدام المحتملة من النفايات، وفقاً لمعايير الصحة والسلامة والبيئة الصارمة.

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