زخم إدراج الأسهم يتواصل في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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تكتسب حركة إدراج أسهم الشركات في البورصة بدبي مزيداً من الزخم، من خلال اتجاه عدد متزايد من الشركات الحكومية والخاصة في الإمارة لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي.

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مُطلعة، تبحث «شعاع كابيتال» لإدارة الأصول والاستثمار المصرفي، والتي تدير أصولا حول العالم تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 14 مليار دولار، إمكانية إدراج شركتين تابعتين لها، لتكون بذلك أحدث شركات دبي التي تلحق بزخم الإدراج. وأفادت الوكالة بأن «شعاع كابيتال» تجري حالياً مباحثات مع «سوق دبي المالي» بشأن إدراج شركتي «ستانفورد مارين جروب» و«إن سي إم انفستمنت» التابعتين لها.

وذكرت أن «شعاع كابيتال» تستهدف طرح أسهم الشركتين في اكتتاب عام أولي في مطلع العام المقبل، وتخوض مباحثات أيضا مع بنوك استثمارية لتعيينها كمديرين للاكتتاب المُحتمل. ولم تُعلق «شعاع كابيتال» على الخبر.

كما كشفت «الاتحاد العقارية» أنها تدرس إدراجاً محتملاً لبعض الشركات التابعة، والتركيز على الأنشطة المدرة للنقد، وذلك لمعالجة الخسائر المتراكمة لديها. وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، أن الخسائر المتراكمة بلغت 1.959 مليار درهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، تشكل 46.7% من رأسمالها. وأوضحت أن الأسباب التي أدت لبلوغ هذه الخسائر ترجع إلى خسارة القيمة العادلة البالغة 2.07 مليار درهم المتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة في 2017، وتتعلق بتصحيح إجمالي المساحة الطابقية وانخفاض القيمة العادلة لمحفظة العقارات. وأضافت أنه تم تسجيل انخفاض قيمة 503 ملايين درهم في السنة المالية 2017، والتأثير المالي السلبي لوباء «كوفيد 19» على الاقتصاد بشكل عام، والذي انعكس على أنشطة المجموعة.

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