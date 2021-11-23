555 مليار درهم استثمارات قياسية للبنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشفت إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك على أساس شهري وسنوي مع اقتراب رصيدها التراكمي من حاجز 555 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي، لتواصل بذلك تسجيل مستويات هي الأعلى في تاريخها في مؤشر على توافر السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي بقوة بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد19».

وأظهرت الإحصائيات أن استثمارات البنوك وصلت إلى 554.8 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 25.8% أو ما يعادل 114 مليار درهم مقارنة بنحو 440.8 ملياراً في سبتمبر 2020، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2.3% مقارنة بنحو 542.5 ملياراً في أغسطس الماضي، بينما زادت بنسبة 22% أو ما يوازي 99 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 455.8 ملياراً في ديسمبر الماضي. واستحوذت الاستثمارات في سندات الدين على النصيب الأكبر بواقع 56.8% من إجمالي الاستثمارات مع وصولها إلى 315.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر بزيادة على أساس سنوي 12.9% مقارنة بنحو 279 مليار درهم في سبتمبر 2020، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2.04% مقارنة بنحو 308.8 مليارات في أغسطس الماضي، وبارتفاع 8.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 290.5 ملياراً في ديسمبر الماضي.

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