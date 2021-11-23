إتمام اندماج «إعمار العقارية» و«مولز»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «إعمار العقارية» انتهاء عملية الإندماج بينها وبين شركة «إعمار مولز»، وانتقال كافة حقوق والتزامات «إعمار مولز» إلى «إعمار العقارية» بحكم القانون.

يأتي ذلك بعد إعلان «إعمار العقارية» موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على زيادة رأس مال الشركة، وتعديل نظامها الأساسي، على أن تقوم «إعمار العقارية» بإصدار أسهم جديدة لمساهمي «إعمار مولز» نتيجة عملية الاندماج.

وبموجب ذلك تم تخصيص (0.51) سهم جديد في أسهم «إعمار مولز»، عدا الأسهم المسجلة باسم «إعمار العقارية»، وتم تفعيل ذلك بعد نهاية جلسة أمس الأحد 21 نوفمبر.

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