برعاية هزاع بن زايد.. «فينتك أبوظبي» يجمع 400 من رواد الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت أمس، فعاليات مهرجان فينتك أبوظبي 2021، بتنظيم من سوق أبوظبي العالمي. وتستمر الفعاليات حتى 24 نوفمبر الجاري.

وشهد اليوم الأول من المهرجان، انطلاق أعمال منتدى المستثمرين، بمشاركة 400 من رواد الأعمال الدوليين، وكبار المستثمرين، ضمن اجتماع صانعي القرار المحليين والدوليين، وقادة القطاع معاً، مناقشة فرص الاستثمار الإقليمية الموجودة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أتيح للمشاركين مقابلة 100 من مؤسسي الشركات الناشئة البارزة، والتي تشهد نمواً سريعاً من 35 دولة مختلفة، من كافة أنحاء العالم.

ويقدر متوسط الرسملة السوقية للشركات الناشئة المشاركة في الحدث، بأكثر من 70 مليون دولار، ما يجعل هذا المهرجان، أقوى تجمع للشركات الناشئة، التي ترسم مستقبل الخدمات المالية.

وناقش المنتدى، المدعوم من شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة الاستثمار في مالطا، الاتجاهات التي تشكل قطاع الاستثمار في التكنولوجيا المالية، بما في ذلك بيئة العمل، التي من شأنها تمكين التكنولوجيا المالية في أبوظبي، والمستقبل الرقمي للصناديق وإدارة الأصول، وتطورات التكنولوجيا المالية الأوسع التي نشهدها.

وترأس الجلسات خلال منتدى المستثمرين، برادي دوجان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكسوس، والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة كريديه سويس. حيث شارك برادي تجربته في ريادة الأعمال، واستعرض وجهات نظره حول ضرورة اعتماد التكنولوجيا المالية للنهوض بمشهد الخدمات المالية. وكما شارك رؤيته لتسريع النمو في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الرقمية، خصوصاً كونه موضوعاً غالباً ما يتم تجاهله، لصالح الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد.

وتضمنت قائمة المشاركين أيضاً، راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وسيلفيو شمبري وزير الاقتصاد في حكومة مالطا، وجيمس مونسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز، والعديد من المتحدثين الآخرين.

وأعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، عن نشر ورقة استشارية حول إطار عمل مقترح، لتوسيع مشاركة المستثمرين في أسواق رأس المال الخاص، وذلك دعماً للشركات الناشئة، والشركات الخاصة التي تسعى للحصول على التمويل.

كما استضاف اليوم الأول، مبادرة فينتك 100، والتي تضم العديد من أكثر شركات التكنولوجيا المالية ابتكاراً في العالم، اختارها سوق أبوظبي العالمي خلال جولاته عبر العديد من الأسواق العالمية، لعرض حلولهم للمستثمرين المحتملين في أبوظبي. وتتضمن قائمة فينتك 100، ثلاث شركات ناشئة كبرى، تزيد قيمتها السوقية على مليار دولار، بما في ذلك استرايب وفلاترويف وحودو بنك وزيتا، إضافة إلى 5 شركات في طور الوصول إلى قيمة سوقية تزيد على مليار، بما في ذلك Thetaray وسيكرنسي وباكس وستاش أواى وتامارا.

فعاليات متنوعة

يستضيف اليوم الثاني، مجموعة لافتة من المتحدثين والفعاليات، بما في ذلك منتدى فينتك الحكومي، إلى جانب سلسلة من الندوات بين صانعي السياسات العالميين والإقليميين، والجهات التنظيمية المالية، لمناقشة قضايا السياسات الرئيسة حول التقنيات الحديثة. وتشمل المنتديات الأخرى، قمة CxO21، وهي قمة ابتكار مصرفية رقمية، تتعمق في عالم ابتكار الشركات والخدمات المصرفية الرقمية، ومنتدى Token، الذي يضم نقاشات رئيسة، تركز على عالم سريع التطور للأصول والعملات الرقمية.

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