«بيوند ليميتس» تفتتح مقرها الإقليمي في «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت بيوند ليميتس، الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والصناعات، افتتاح مقرّها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، في خطوة مهمة لتوسيع أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت؛ والدكتور كيم إيمريث، رئيس الشراكات الصناعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ وأمجد العبداللات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيوند ليميتس؛ وكينيث هابسن، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة بيوند ليميتس، وعدد من الشركاء ورواد الصناعة.

استفادة

وتسعى بيوند ليميتس إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من مزايا التحوّل الرقمي المتسارع في المنطقة، والتي توفرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعرفي لتلبية متطلبات القطاعات التي يعملون فيها. ويوفر المكتب الجديد في مدينة دبي للإنترنت للشركة منصة لقيادة عملياتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وعقدت بيوند ليميتس شراكة مؤخراً مع مجموعة جي 42، المختصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حيث قامت الأخيرة بقيادة جولة تمويل ضخمة بهدف الارتقاء بحضور بيوند ليميتس في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق وتسليط الضوء على أوجه التآزر المتاحة بين الشركتين من حيث تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

نمو وتوسع

قال عمار المالك المدير العام لمدينة دبي للإنترنت؛: استطاعت مدينة دبي للإنترنت على مدار أكثر من 20 عاماً استقطاب أفضل الشركات والمواهب في مجالات التكنولوجيا إلى المنطقة. ونحن مستمرون في النمو والتوسع ودعم شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة لتعزيز حضورها في المنطقة. ويسعدنا انضمام بيوند ليميتس إلى دبي للإنترنت لتتخذ منها مقراً جديداً لأعمالها الإقليمية.

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