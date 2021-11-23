136 ملياراً تجارة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي بنمو 19 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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وصلت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول الاتحاد الأوروبي إلى 136.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنمو قدره 19% مقارنة بنحو 114.3 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق إحداث الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويعكس ذلك نجاح الدولة في مواجهة تحديات «كوفيد -19»، بفضل قدرتها التجارية وإمكاناتها التصديرية المتنامية والجهود المتخذة لضمان استمرارية سلاسل التوريد، وتوسيع الشبكات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية.

وأظهرت بيانات التنافسية والإحصاء أن تجارة الإمارات غير النفطية مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي شكلت نحو 10.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع العالم والبالغة 1.28 تريليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدتها حركة التجارة العالمية بسبب جائحة «كوفيد-19».

5 دول

وبحسب البيانات، استحوذت 5 دول فقط من إجمالي 27 دولة على نحو 74.5% من تجارة الدولة مع مجموعة الاتحاد الأوروبي، وتصدرها إيطاليا بنحو 28.78 مليار درهم ثم ألمانيا 26.74 مليار درهم، وبلجيكا 17.88 مليار درهم، وفرنسا 16.96 مليار درهم وهولندا 11.08 ملياراً.

وزن

وأوضح التنافسية والإحصاء أن وزن تجارة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي بلغ 8 ملايين و969 ألفاً و449 طناً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، شملت 6.33 ملايين طن واردات و2.6 مليون طن صادرات منها 2.149 مليون طن صادرات غير نفطية و484.6 ألف طن إعادة تصدير.

يذكر أن الإحصائيات الإجمالية للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي لا تتضمن أرقام المملكة المتحدة (بريطانيا) بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية 2020.

توزيع

توزعت تجارة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي العام المنصرم إلى واردات بقيمة 99.9 مليار درهم بوزن 6.33 ملايين طن، وصادرات بقيمة 36.2 مليار درهم بوزن 2.63 مليون طن، تشمل صادرات غير نفطية بقيمة 14.5 مليار درهم بوزن 2.149 مليون طن وإعادة تصدير بقيمة 21.6 مليار درهم بوزن 484.6 ألف طن.

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