تباين أداء الأسهم مع استمرار جني الأرباح

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع استمرار تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة بعد سلسلة مكاسب قياسية صعدت بالمؤشرات لمستويات تاريخية.

وارتفع سوق أبوظبي 0.1% ليغلق عند 8344.6 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والاتصالات والخدمات، فيما انخفض سوق دبي 2.64% إلى مستوى 3171.65 نقطة بضغط أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.77 مليار درهم، منها 1.87 مليار في أبوظبي و906.3 ملايين بدبي. وجرى تداول 933.5 مليون سهم، موزعة بواقع 270.3 مليوناً في أبوظبي و663.2 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 23.85 ألف صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 2.2% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.81% و«الإمارات دبي الوطني» 3.53%، وتراجع قطاع العقار 3.3% مع هبوط «إعمار العقارية» 4.28% و«ديار» 8.51%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 14.74% واستقر «داماك» و«إعمار للتطوير».

وتراجع قطاع الاستثمار 4% مع انخفاض «سوق دبي المالي» 8.92% و«دبي للاستثمار» 1% و«شعاع كابيتال» 3.54%، ونزل قطاع النقل 1.36%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 279.6 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 189.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 82 مليوناً. وحقق «أملاك» أكبر وتيرة صعود بنسبة 14.97%، فيما كان «الإسمنت الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.72%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 53.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار 2% مع نمو «ألفا ظبي» 8.51% فيما انخفض «إشراق» 0.96% و«الواحة كابيتال» 1.14% و«العالمية القابضة» 0.13%، وصعد قطاع الاتصالات 1.25% على وقع نمو «اتصالات» 1.32% فيما انخفض «الياه سات» 1.39%. وتراجع قطاع البنوك 1.47%، ونزل قطاع العقار 1.2%. وانخفض قطاع الطاقة 0.22%.

وتصدر «ألفا ظبي» النشاط مستقطباً 446 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 307 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» 274.5 مليوناً. وحقق «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر ارتفاع بنسبة 13.88%، فيما كان «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 325.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي باستثمار 319.7 مليوناً، ونحو التسييل بدبي، باستثمار 3.83 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي باستثمار 3.83 ملايين، ونحو التسييل بأبوظبي باستثمار 319.7 مليوناً.

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