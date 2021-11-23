لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية تبحث مستقبل النفط والغاز

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، عقدت لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير المهني للمرأة، المنتدى الثالث عشر للجنة، عبر تقنية الاتصال المرئي؛ إذ جرى بحث مستقبل صناعة النفط والغاز

حضر المنتدى معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، وياسوهيرو سوزوكي، رئيس مجلس إدارة مركز التعاون الياباني للبترول، الرئيس التنفيذي لشركة كوزمو، ويوكي ساداميتسو المدير العام لإدارة الموارد الطبيعية والوقود في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة في اليابان، ووتسيوشي ناكاي، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول JCCP، وفاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، رئيسة لجنة إدارة لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير المهني للمرأة، إلى جانب عدد من المتحدثين من شركة أدنوك وأرامكو، بالسعودية، ونفط عُمان وشركات النفط والغاز اليابانية.

ونقلت الدكتورة ميثاء الشامسي تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لأعضاء اللجنة، ومدى تقديرها لجهود أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن انعقاد هذا المنتدى جاء بالتوازي مع انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2021، الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها تمكين الخبراء والمختصين في قطاع النفط العالمي من تبادل المعلومات والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.

وأشارت إلى أن الإمارات تسعى لخفض البصمة الكربونية من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة 2050 والتي تستهدف خفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة. وحثت المشاركين والمختصين في هذا المنتدى على وضع أهداف لرسم مسارات وظيفية جديدة في وقت تحول الأعمال، وتحديد الفرص الناشئة عن تطبيق أحدث التقنيات في كل خطوة من خطوات عملية إنتاج النفط والغاز، والعمل على تعزيز القدرات والمهارات المهنية للمرأة العاملة في هذا القطاع، والاستفادة من التوصيات والنتائج التي ستخرج بها ورش العمل.

وأعربت الدكتورة ميثاء الشامسي عن شكرها لمعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ولتيسويوشي ناكاي المدير التنفيذي لشركة JCCP لجهودهما من أجل تحقيق أهداف اللجنة بما يتوافق ورؤية كلا الجهتين.

شكر وتقدير

وفي ختام المنتدى، أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على رعايتها الكريمة، مثمنين دعمها ومتابعتها المستمرة لأنشطة اللجنة.

دور مهم

قالت فاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال: يؤدي هذا المنتدى دوراً مهماً في تعزيز التعاون بين الإمارات واليابان في مجال التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في هذا القطاع الحيوي المهم، بما يدعم سعي أدنوك ومبادراتها المستمرة التي تهدف لتأهيل وتطوير مواردها البشرية، بالاستفادة من الخبرات اليابانية في العديد من المجالات.

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