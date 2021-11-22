بنك «سياريا» الإندونيسي يختار دبي مقراًُ لمكتبه التمثيلي

المصدر: دبي- البيان

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اختار بنك «سياريا» الإندونيسي دبي لتكون مقراً لمكتبه التمثيلي، وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر صفحته على «تويتر».

ويُعد «سياريا» أكبر بنك في إندونيسيا وهو بنك إسلامي مملوك للحكومة، وتقّدر القيمة الإجمالية لأصوله بنحو 240 تريليون روبية إندونيسية «16,9 مليار دولار أميركي».

وقد تأسس بنك «سياريا» رسميًا في 1 فبراير 2021 نتيجة للاندماج بين بنوك الشريعة المملوكة للدولة التابعة للبنوك الكبرى، وهي: «بي آر آي سياريا»، «بي آر إن سياريا»، و«سياريا مانيدري».

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