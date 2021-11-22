«إس آند بي» تمنح «إعمار مولز مانجمنت» التصنيف «+BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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صنفت وكالة «إس آند بي» العالمية للتصنيف الائتماني، الجدارة الائتمانية على المدى الطويل، لدى شركة «إعمار مولز مانجمنت ش. ذ.م.م»، عند «+BB»، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير أصدرته «إس آند بي»، فقد سحبت الوكالة تصنيفها الائتماني لشركة «إعمار مولز»، بعد إتمام اندماجها مع شركتها الأم «إعمار العقارية»، والتي بموجب الاندماج، نقلت كافة أصول والتزامات «إعمار مولز»، بما في ذلك صكوك بقيمة 750 مليون دولار، يحل أجل سدادها في عام 2024، إلى شركة «إعمار مولز مانجمنت»، المملوكة بالكامل للشركة الأم.

وذكرت «إس آند بي»، في تقريرها، أن منحها التصنيف الائتماني «+BB»، لشركة «إعمار مولز مانجمنت»، ينسجم مع نفس التصنيف الذي منحته للشركة الأم، ذلك أنها تعتبرها شركة مملوكة لها بالكامل. وأضافت «إس آند بي»، أنها صنفت الوضع الائتماني المستقل لشركة «إعمار مولز مانجمنت»، عند «bbb-».

وأوضحت «إس آند بي»، أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها لشركة «إعمار مولز مانجمنت»، تعكس نظرتها المستقبلية المستقرة للشركة الأم.

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