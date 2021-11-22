شركة تابعة لـ «غلفتينر» تدخل تحسينات على ميناء الجبيل

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ، التابعة لمجموعة «غلفتينر»، إدخال تحسينات على ميناء الجبيل التجاري، ما سيمكن الميناء من مناولة 1.8 مليون حاوية قياس عشرين قدماً سنوياً.

ومن خلال زيادة حجم الصادرات في الجبيل، سيكون لدى المصدرين في السعودية، القدرة على تقليل انبعاثات الكربون بشكل مباشر. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمثل نقل البضائع بالشاحنات حوالي 25 % من انبعاثات النقل العالمية. على الرغم من أن 60 % من الحاويات المعالجة من قبل مشغلي الشحن في منطقة الجبيل، يتم نقلها حالياً عبر الميناء، فإن نسبة 40 % المتبقية، يتم نقلها عبر طريق الدمام السريع. ويمكن للمصدرين ممن لديهم أهداف طموحة لحياد الكربون، أن يأخذوا ما معدله 101 كيلومتر من الطريق، مع نقل كل حاوية فوق الجبيل.

وقال جيسون فرينش، العضو المنتدب لشركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ: بينما نقوم بتطوير ميناء الجبيل التجاري، نواصل العمل مع الهيئة العامة للموانئ السعودية «مواني»، وأصحاب المصلحة الرئيسين الآخرين، بما في ذلك سابك وصدارة، لتحويل نقل الحاويات إلى الميناء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز