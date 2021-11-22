«أمانة» تفوز بعقود إنشاء 5 مراكز بيانات

المصدر: دبي- البيان

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سلمت أمانة، الشركة الإقليمية لعقود التصميم والإنشاء، خلال 2021، أول مركز بيانات مشترك في الإمارات لشركة اتصالات كبرى. وتعمل شركة أمانة حاليًا على تنفيذ 5 مراكز بيانات هامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتم الانتهاء من إنشاء اثنين منها وتسليمهما لشركة «دو»، وتم تصميم وهندسة مركز البيانات الحديث هذا في واحة دبي للسيليكون، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة بما يتطابق مع شهادة الطبقة الثالثة.

وقال جو لبكي، المدير العام لدولة الإمارات والأسواق الناشئة، لمجموعة أمانة: تشهد منطقة الخليج حالياً مبادرات رقمنة واسعة النطاق بعد أن أصبحت مراكز البيانات البنى التحتية التي تربط قطاعات مهمة مثل الطاقة والتمويل والنقل والأمن القومي والأنظمة الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. وتعتبر مراكز البيانات التي سلمناها هي خير دليل على إمكانات وقدرات أمانة على توفير الحلول التقنية الجديدة والمبتكرة. ويعتبر نجاح أمانة في تسليم المشروع أمراً مهماً بالنسبة للعملاء نظراً للدور الحيوي لمراكز البيانات التي تعمل كمنصة رقمية آمنة وضرورية لإتمام المهام في الدولة.

ويؤدي الاعتماد المتزايد على خدمات المواقع المشتركة والخدمات السحابية من قبل المؤسسات إلى بناء مراكز بيانات واسعة النطاق بمزايا عديدة، بما في ذلك أجهزة تكنولوجيا المعلومات هامة التي تعمل كقلب المركز، ومعظمها طويل الأمد ومصنَع حسب الطلب.

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