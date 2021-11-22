مناطق رأس الخيمة الاقتصادية تُطلق تطبيقها على الهواتف الذكية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ( راكز) عن آخر إنجازاتها المرتبطة بمسيرتها نحو التحول الرقمي والمتمثلة في إطلاق تطبيقها على الهواتف الذكية والذي يهدف إلى إثراء تجربة عملائها من المستثمرين العالميين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية الوصول إلى تشكيلة واسعة من الخدمات بكل سهولة.

ويمكن للعملاء تحميل تطبيق راكز للهواتف الذكية وهو متاح عبر متجر آبل وغوغل بلاي والشروع في استخدامه للوصول إلى مجموعة من الخدمات التي تشمل تقديم طلبات تجديد رخص الأعمال وتتبعها وتعبئة رصيد الحافظة الإلكترونية والاطلاع على آخر المستجدات وحجز مواعيد مع موظفي راكز وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويتيح التطبيق الدعم الإلكتروني لمن يرغب بالتواصل مع راكز من أجل طرح المزيد من الاستفسارات والتساؤلات.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: أطلقنا على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشاريع التي تدعم مسيرة راكز نحو التحول الرقمي ويعد الإطلاق الناجح لتطبيق راكز على الهواتف الذكية ضمن هذه المشاريع بعدما تم تطويره لتلبية متطلبات العملاء كافة بما في ذلك إدارة شركاتهم والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمجتمع أعمال راكز.

وأضاف: نواصل تسخير التكنولوجيا الحديثة في تقديم كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة لعملائنا من أجل بناء علاقة عمل طويلة الأمد و سنستمر في البحث عن المزيد من الحلول الإلكترونية وتطبيقها في أنظمتنا لنواصل العمل بكفاءة عالية من أجل تلبية احتياجات العملاء وإثراء تجربتهم في رحلة أعمالهم معنا. وبإمكان عملاء راكز الاستفادة من جميع مزايا التطبيق عبر التسجيل باستخدام نفس البيانات المستخدمة للدخول على حساباتهم في بوابة خدمات راكز الإلكترونية.. كما يمكن لغير المسجلين استخدام التطبيق في الاطلاع على آخر مستجدات راكز وإعلاناتها وعروضها الترويجية

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