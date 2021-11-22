«سويد آند سويد» تسلم مشروع بناء مقر «فيزا العالمية» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أكملت شركة «سويد آند سويد» الرائدة في مجال التطوير العقاري ومقرها دبي، التسليم الناجح لمقر شركة فيزا المرموقة في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، الواقع في مدينة دبي للإنترنت، حيث تم تسليم مشروع البناء في الموعد المحدد على مدار برنامج المسار السريع لمدة عامين، إذ أصبحت مهمة الإنجاز والتسليم أكثر صعوبة نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، التي ظهرت في منتصف طريق بناء المشروع.

تم تصميم مبنى G + 5، الذي حصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة أفضل هندسة معمارية للمكاتب وتطوير المكاتب في دبي، في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية، وجائزة أفضل تصميم معماري للمكاتب وتطوير المكاتب في حفل توزيع جوائز العقارات العربية 2020، إذ تم تصميمه ليكون بمثابة «مكتب المستقبل».

يوفر المشروع الجديد المرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لشركة فيزا، رائدة العالم في المدفوعات الرقمية، من خلال احتوائه على مكاتب مخصصة للعمل ومساحات استراحة ومناطق للتحفيز على التعاون المشترك والابتكار، كما يتميز المشروع أيضاً بوجود أربعة طوابق سفلية بالإضافة إلى واجهة حضرية نشطة، تتكامل مع المنظر العام وتبرز أهمية المدخل.

وفي هذه المناسبة أوضح ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة سويد آند سويد بأن شركة فيزا سوف تخدم ما يقرب من 90 دولة من خلال هذا المقر الإقليمي قائلاً: «عهدت شركة فيزا العالمية إلى شركة سويد آند سويد بتقديم مقر مناسب يفي بالغرض، حيث يمكنهم من خلاله مواصلة نموهم في جميع أنحاء المنطقة، ولقد حقق هذا المشروع نجاحاً باهراً، قوبل بسعادة ورضا كامل من قبل شركة فيزا، وهي شهادة نعتز ونفتخر بها، ونثني على جهود الفريق المشارك في تسليم المشروع في الموعد المحدد».

أدارت فيكي أرونيس، مديرة التطوير بالمشروع منذ البداية واستلم ديفيد فيل، مدير الإنشاءات قيادة المشروع حتى اكتماله، حيث أوضحت فيكي أن شركة سويد آند سويد التزمت بتحقيق متطلبات شركة فيزا العالمية، التي حددت لنا بدورها مجموعة فريدة من الأهداف، والتي تم دمجها جميعاً في البنية الأساسية منذ البداية، حيث تم تصميم المبنى وبناؤه خصيصاً ليتوافق مع الاحتياجات التشغيلية لشركة فيزا.

وأضافت فيكي: لقد استجبنا مباشرة لملخص شركة فيزا الخاص بالمرونة والتنوع، وقدمنا منتجاً نهائياً يسهل الأساسيات الرئيسية لأعمالهم وإنشاء مناطق تحفز على التعاون والابتكار مع تسهيل الحاجة إلى العمل السريع ومحطات العمل عن بعد والمساحات المترابطة.

وقد جاء تفشي جائحة كوفيد 19 والالتزامات التنظيمية المترتبة على ذلك في دبي في مرحلة حرجة خلال برنامج عمل بناء المشروع، كما تم الانتهاء من حفر الطابق السفلي وبدء البناء، حيث أوضح ديفيد فيل أن متطلبات البرنامج تتطلب انتقالاً سلساً بين الأعمال التمكينية وتشييد المباني، إذ كنا محظوظين للغاية للعمل مع مقاولين من الطراز الرفيع.

وأضاف فيل: لقد قام المقاولون بعمل رائع في إدارة تأثير جائحة كوفيد 19، وفي تسليم المشروع بموعده المحدد في ظل ظروف استثنائية صعبة للغاية، حيث كان الفريق رائعاً في إكمال المشروع في خضم انتشار الوباء، مما يضمن أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة الخاصة بجائحة كوفيد 19 كانت ذات أهمية قصوى، مع ضمان تقديم نتيجة باهرة ومتوقعة للعميل في الوقت نفسه.

واختتم ماهر سويد حديثه بالقول: أعتقد أن الجودة التي أنتجناها لشركة فيزا هي أمر اعتيادي وطبيعي بالنسبة لنا، فنحن نرى أننا نستقطب الشركات المتعددة الجنسيات بشكل متزايد لإبرام الاتفاقيات وإقامة الشراكات معنا، لأنها تقدر القيمة التي نقدمها، وتعترف بقدرتنا على تلبية متطلبات الشركة المخصصة إلى جانب سجل حافل لا تشوبه شائبة للتسليم في الوقت المحدد، فنحن نقدم دائماً جودة المباني التي يتوقعها العملاء، وأنا حقاً فخور للغاية بما حققناه.

المقر الرئيسي لشركة فيزا لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي مفتوح الآن للموظفين، وسيكون بمثابة وجهة يمكن من خلالها للموظفين والعملاء والشركاء التعاون وتطوير حلول لقطاعي التجارة والدفع الرقمي.

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