«إيروس جروب» تحفز موظفيها لتبني أسلوب حياة صحي

المصدر: دبي- البيان

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باشر موظفو مجموعة «إيروس جروب» Eros Group، لمتاجر بيع التجزئة متعددة العلامات التجارية، تنفيذ مبادرة 30 دقيقة مشي كل يوم، من أجل أسلوب حياة أكثر صحة، وهم اليوم على بعد خطوات قليلة من تحقيق هدفهم المتمثل في 5 ملايين خطوة تماشياً مع مبادرة تحدي دبي للياقة.

ويمشي أكثر من 1000 موظف نحو 800 ألف خطوة يومياً كجزء من مبادرة اللياقة البدنية، التي تنفذها المجموعة.

وقال محمد بدري، مدير مجموعة إيروس: «ننضم إلى دبي في تبني أسلوب حياة صحي، وفي إدراك أهمية الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية. نحن نحتضن رحلة اللياقة هذه لإحداث الفرق، ولكي نكون في أفضل حالة، ونضمن للموظفين الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية وخلق بيئة إيجابية لجميع موظفينا».

ومن أجل الحفاظ على تحفيز الموظفين وضمان تحقيق هدف اللياقة البدنية الخاص بهم، تقدم «إيروس جروب» أيضاً هدايا ثمينة هي عبارة عن ساعات «أماز فيت» الذكية الفائقة، وقسائم للفائز الأسبوعي في تحدي «إيروس جروب تشالنج».

وتستمر فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية السنوي حتى 27 نوفمبر، ويشجع السكان والسياح على الالتزام بثلاثين دقيقة من النشاط اليومي على مدى 30 يوماً، وتهدف المبادرة التي يقودها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي أطلق تحدي دبي للياقة في عام 2017، إلى جعل دبي أكثر مدن العالم نشاطاً.

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