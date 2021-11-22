اتفاقية تعاون بين «دافزا» و«صادرات البحرين» لدعم الاستثمارات وخلق الفرص

المصدر: دبي- البيان

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وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» اتفاقية استراتيجية مع «صادرات البحرين»، تحدد أطر التعاون الفني الثنائي بين الجانبين والهادف لتعزيز جهودهما المشتركة على صعيد التطوير المؤسسي وتسهيل مزاولة الأعمال ودعم الشركات وخططها للنمو والتوسع، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.

وقع الاتفاقية آمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وصفاء عبد الخالق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، بهدف تشجيع شركات البلدين على التوسع وتطوير علاقات تجارية مشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتبادل المعلومات والأبحاث وأفضل الممارسات وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق وشبكات الأعمال.

وتمنح الاتفاقية «صادرات البحرين» قدرة الوصول إلى الشركات العالمية التي تتخذ من المنطقة الحرة بمطار دبي مقراً لها وذلك لدعم المُصدرين البحرينيين وفق إطار حددته الاتفاقية، في حين تمنح «دافزا» إمكانية الوصول إلى الشركات التي تدعمها «صادرات البحرين» للعمل على تعزيز علاقات هذه الشركات مع نظيراتها ضمن «دافزا» وتبادل المعلومات والخدمات والعروض فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الجانبان على تنظيم سلسلة من الفعاليات وورش العمل والندوات والمؤتمرات بهدف دعم عملية تشكيل العلاقات بين الشركات وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات، وعلى عدد من مجالات البحث والتطوير وغيرها من آليات التعاون ذات الصلة.

وقالت آمنة لوتاه: تأتي الاتفاقية بمثابة إضافة متميزة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات ومملكة البحرين، وحرصاً من سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي وصادرات البحرين على رفد الشركات المحلية والعالمية تحت مظلة كلا الجانبين بخدمات وتسهيلات نوعية تُمكنها من تطوير شبكة علاقاتها وشراكاتها والتوسع في الأسواق المستهدفة والوصول إلى أكبر قاعدة من المتعاملين والمستهلكين. كما تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة حجر زاوية رئيسي لتعاونٍ استراتيجي يخدم كلا الجانبين ومستهدفاتهما على المديين القصير والبعيد، ونقطة انطلاق لشراكة فعالة تعزز من عروض المنطقة الحرة بمطار دبي وصادرات البحرين وبخاصة خلال المرحلة المقبلة التي تشهد تعافياً من أثر جائحة كوفيد-19 على القطاعات الاقتصادية.

وقال صفاء عبدالخالق: يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم هذه ضمن خططنا الاستراتيجية لمواصلة إنشاء شبكة علاقات قوية مع الشركاء الإقليميين والدوليين الرئيسيين، وذلك بهدف النهوض بعملائنا وعملياتهم، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منهم، عبر منحهم إمكانية الوصول إلى تسهيلات إضافية والمزيد من فرص النمو المحتملة. كما تسمح المذكرة للمصدرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بالاستفادة من المرافق الداعمة التي توفرها (دافزا)، كالبيئة الحاضنة للأعمال، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والإعفاءات الضريبية وغيرها، وذلك من أجل تلبية تطلعاتهم بتصدير منتجاتهم وخدماتهم إلى دول العالم كافة. كما توفر هذه الخطوة إطار عمل من شأنه أن يسمح للجانبين بتنفيذ ممارسة متكاملة لتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتنميتها في المنطقة وخارجها، وذلك في نطاق سلطة كل طرف. ونتطلع إلى البناء على هذه المذكرة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للطرفين.

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