«سلال فريش» توفر منتجات أكثر من 900 مزرعة للمستهلكين في دولة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تماشياً مع مساعيها المستمرة لدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، وانطلاقاً من التزامها بدعم وتمكين المزارعين المحليين، أطلقت شركة سلال، الشركة المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، العلامة التجارية «سلال فريش» (Silal Fresh) لبيع منتجاتها المحلية الطازجة وضمان وصولها من المزرعة إلى رفوف المتاجر في غضون 24 ساعة من حصادها.

وكانت «سلال فريش» قد بدأت بعرض منتجاتها في المتاجر الرئيسية في الدولة خلال شهر نوفمبر الحالي، مقدمة للمستهلكين في دولة الإمارات أكثر من 60 نوعاً من المنتجات الغذائية المحلية الطازجة التي تم اختيارها بعناية لتتناسب مع متطلباتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة سلال لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المحلية، ودعم المزارعين المحليين من خلال بيع منتجاتهم الطازجة الصحية والمغذية عبر مختلف أسواق دولة الإمارات، بما يسهم في زيادة دخل المزارعين.

وحرصت شركة سلال من خلال إطلاق العلامة التجارية «سلال فريش» على تعزيز ثقة واهتمام المستهلكين بالمنتج المحلي، وتعريفهم بأهمية المنتجات الغذائية المحلية الطازجة. وستلعب العلامة التجارية الجديدة دوراً مهماً في خلق تأثير إيجابي يعزز إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية من خلال إظهار أن المنتجات التي تقدمها «سلال فريش» هي منتجات محلية طازجة ومغذية وآمنة وعالية الجودة يتم توريدها من المزارع المحلية المتعاقدة مع الشركة.

وتضمن «سلال فريش» وصول منتجاتها من المزرعة إلى رفوف المتاجر في غضون 24 ساعة من حصادها، بما يمكن المستهلكين من دعم المنتجات المحلية. وسيتم عرض المنتجات بطريقتين واحدة معبأة مسبقاً ومتوفرة بعدة خيارات، والأخرى متاحة للتعبئة الذاتية من قبل المستهلكين.

وتعمل شركة سلال مع شركائها لدعم سلسلة الإمداد الغذائي المحلي وتوفير منتجات محلية طازجة ومتنوعة وذات جودة عالية. وتتوفر منتجات «سلال فريش» بمختلف منافذ البيع ومتاجر التجزئة الرئيسية في الدولة بما في ذلك جمعية أبوظبي، وكارفور، ولولو، وسبينس في جميع متاجرهم في كافة أنحاء دولة الإمارات، فضلاً عن العديد من متاجر «سلال فريش» الموجودة في أبوظبي، الأمر الذي سيساعد في توفير سوق مستدام وقابل للتطوير للمزارعين والمنتجات الزراعية المحلية.

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال: يعتمد سوق الفواكه والخضار في دولة الإمارات بشكل كبير على الواردات الخارجية، والتي غالباً ما يتم تخزينها لعدة أشهر، مما يقلل من الفوائد الغذائية لهذه المنتجات الطازجة. وجاء إطلاق العلامة التجارية «سلال فريش» بهدف تقديم منتجات غذائية طازجة ومغذية وصحية وآمنة، ومزروعة محلياً للمستهلكين في جميع أنحاء الدولة؛ حيث نقدم لمزارعينا المحليين علامة تجارية حصرية لمنتجاتهم الغذائية الطازجة، التي تم حصادها باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية، لمساعدتهم في الوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شركة سلال لن تدخر جهداً في دعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وستحرص على رفع القدرة التنافسية للمنتجات الطازجة المزروعة محلياً.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سلال تلتزم تقديم أفضل المنتجات الغذائية الطازجة للمستهلكين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في جميع مراحل الإمداد للإنتاج الزراعي المحلي ولحين توفيره على رفوف المتاجر. وتحافظ شركة سلال على جودة المنتجات الغذائية الطازجة بدءاً من مراكز التجميع الـ15 التي تمتلكها الشركة والموزعين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي وصولاً إلى تدابير مراقبة الجودة الصارمة في مركز عمليات التوزيع التابع للشركة والخاص لاستلام المنتجات الزراعية من المزارعين المحليين، ومراقبة الجودة، والتوزيع إلى كافة العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات وذلك في غضون 24 ساعة، لضمان حصول المستهلكين على منتجات غذائية محلية طازجة ومغذية وصحية.

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