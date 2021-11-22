أدنوك للتوزيع تدشن جيلاً جديداً من متاجر التجزئة مع تجربة تسوق كامل دون تلامس

المصدر: أبوظبي- البيان

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أصبحت أدنوك للتوزيع، أول شركة لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى الشرق الأوسط تطلق الجيل الجديد من تقنيات التسوق العصرية المتمثلة في متجر واحة أدنوك ذاتي التحكم بالكامل الذي يتم فيه الدفع دون تلامس ودون حاجة إلى وجود محاسب، حيث تقدم الشركة أحدث نظم الدفع الحديثة غير النقدية ودون تلامس لتعزز بذلك بيئة التسوق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وافتتح متجر التجزئة من الجيل الجديد في مجمع الشيخ خليفة للطاقة في أدنوك، حيث يتاح للموظفين حصرياً فرصة استخدام المتجر وتجربته، وذلك قبل أن يُعمم المفهوم الجديد لمتاجر واحة أدنوك على نطاق واسع في جميع أنحاء الإمارات.

وبهذا يتفادى العملاء الذين على عاجلة من أمرهم الانتظار لحين تفرغ العاملين. وعلى خلاف نقاط البيع الذاتية الحالية في متاجر التجزئة، لا يتطلب الأمر من العملاء مسح مشترياتهم، بل عليهم فقط مسح البطاقة المصرفية أو بطاقة الهوية الإماراتية أو مسح رمز الـــQR، واخذ مشترياتهم والخروج، حيث يتم خصم قيمة المشتريات بعد مغادرة العميل للمتجر إما عن طريق التطبيق أو البطاقة المصرفية التي استخدمها لدخول المتجر؛ وتُحفظ جميع تفاصيل عملية الشراء في التطبيق أو الإيصال الإلكتروني.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: نسعى من خلال متجر واحة أدنوك المعزز إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تسوقنا، وتغيير مفهوم التسوق عبر تجربة أسهل وأسرع وأكثر راحة من ذي قبل. كما يُعد استخدام الأنظمة الرقمية جزءاً أساسياً من جهودنا المتواصلة لتعزيز تجربة تسوق العملاء، ويمثل المتجر المتطور هذا جوهر هذه الاستراتيجية. ويعتبر ضمان راحة العملاء خلال رحلة تسوقهم اليومية جزءًا لا يتجزأ من كل مساعينا. وقد تغير المشهد الاستهلاكي نتيجة لتأثيرات جائحة كوفيد-19، وندرك بالتالي مدى أهمية قرب متاجر التجزئة بالنسبة للعملاء، حيث يجسد المفهوم الجديد هذه الروح، إلى جانب ما عرف عنا من توفير الجودة والخيارات.

وزودت رفوف متجر واحة أدنوك بشاشات عرض إلكترونية تُبين سعر المنتج والعرض الترويجي المتاح. كما سيتم إضافة العروض والحملات الترويجية وتحديثها آنياً، حيث ستحدث الأسعار باستمرار لضمان حصول العملاء على أفضل العروض بمجرد توفرها.

وكانت التقنيات السابقة تستخدم الكاميرات فقط لتتبع العملاء خلال تسوقهم في المتجر، لكن الآن يتم استخدام التقنيات المتطورة عبر مجسات لقياس وزن الرفوف، وتتيح المعلومات المتحصل عليها عبر الكاميرات ومجسات قياس الوزن تتبع العملاء بدقة أكثر عند التسوق وضمان أقصى درجات الدقة والسرعة عند إنشاء سلة العميل.

وإلى جانب شراء الوجبات الخفيفة والمستلزمات الضرورية. تتيح المتاجر فرصة الحصول على القهوة والأطعمة الطازجة، حيث سيكون بمقدور العملاء التسوق كعائلة باستخدام رمز QR موحد عند الدخول. وبمجرد مسح أفرد العائلة للرمز ودخول المتجر، سيتم تتبعهم كمجموعة واحدة، حيث ستضاف كل المنتجات التي أخذها أفراد العائلة من الأرفف إلى سلة افتراضية موحدة.

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