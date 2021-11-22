مجموعة إينوك توقّع اتفاقية مع «رويال مارين سيرفيسز» لتوزيع زيوت التشحيم في مصر

المصدر: دبي- البيان

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وقعت مجموعة إينوك اتفاقية تعاون مشترك مدة 3 سنوات مع شركة «رويال مارين سيرفيسز» في مصر، لتتمكن الأخيرة من توزيع مجموعة واسعة من زيوت التشحيم للقطاع البحري والتي تنتجها إينوك، الأمر الذي يعزز حضور هذه المنتجات في السوق المصرية المزدهرة.

وتشهد المعاملات السنوية لمنتجات زيوت التشحيم البحرية في مصر وتيرة نموٍ ثابتة، إذ وصل حجمها الإجمالي إلى 24 مليون لتر من المنتجات المحلية والدولية، ما يرسخ مكانة السوق المصرية الجذابة لأعمال هذا القطاع، ويسهم في تعزيز عمليات إينوك في الدولة بإبرام شراكات استراتيجية لتوسيع حضورها وتزويد عملائها مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نحن في مجموعة إينوك ملتزمون تعزيز حضورنا على المستويين المحلي والدولي لتزويد عملائنا محفظتنا المتنوعة من منتجات الزيوت ومواد التشحيم. وبهذا تأتي شراكتنا الجديدة مع شركة رويال مارين سيرفيسز لتتوج إنجازاً آخر يضاف إلى سجلنا الحافل بالنجاح، ويمكننا من المضي قدماً في دعم النمو الشامل لقطاع الملاحة والشحن البحري على المستوى الدولي.

وأسست شركة رويال مارين سيرفيسز في 2007 وتقدم لقطاع التجارة البحرية والطاقة في جميع أنحاء العالم خدمات عديدة تغطي مجالات الوقود وزيوت التشحيم والحلول التشغيلية والمالية. وتغطي خدماتها معظم الموانئ المصرية وتحرص على تقديمها على مدار الساعة وفق أرقى مستويات الجودة والتميز.

وتقدم مجموعة إينوك لعملائها زيوت التشحيم لمختلف أنواع المحركات البحرية، بما في ذلك قوارب تموين منصات النفط والغاز البحرية، وسفن شحن الحاويات، وناقلات النفط، والسفن العسكرية وخفر السواحل، وذلك من خلال شبكة من خيارات النقل المتنوعة التي تشمل الناقلات البرية والأنابيب. كما تقدم المجموعة محفظة متنوعة من زيوت ومواد التشحيم المُعدّة للاستخدام في عدة مجالات بما في ذلك القطاعات الصناعية والبحرية ومحركات الديزل الثقيلة، بالإضافة إلى الاستخدامات في قطاع التجارة. وتتوافر منتجات إينوك من زيوت التشحيم للقطاع البحري في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والبحرين والكويت ودولة الإمارات وكينيا وجيبوتي وموريتانيا وتوغو وغانا وجنوب أفريقيا وإسبانيا وناميبيا واليونان وهولندا وبلجيكا وألمانيا ومصر وتنزانيا والكاميرون والسنغال والكونغو وأنغولا وساحل العاج والغابون.

وستتولى إينوك مصر، المشروع المشترك بين مجموعة إينوك ومجموعة بروسيرف إيجيبت، السوق البحرية المحلية، وستدير شركة رويال مارين سيرفيسز السوق البحرية الدولية لمصلحة مجموعة إينوك في مصر.

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