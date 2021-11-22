جمارك دبي تعرض تجربتها في التفتيش الجمركي أمام وفد من الدومينيكان

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبلت جمارك دبي وفداً من جمهورية الدومينيكان، حيث تم استعراض تجربة الدائرة وأفضل المبادرات والمشاريع التطويرية المطبقة في قطاع التفتيش الجمركي.

استقبل الوفد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، ومحمود البستكي المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية العالمية ـ موانئ دبي العالمية ومنصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي، وضم الوفد الزائر خوليو كاستانيوس زوين سفير جمهورية الدومينيكان في الإمارات وإدواردو سانز لوفاتون مدير عام جمارك الدومينيكان.

وقال أحمد محبوب مصبح: تحرص جمارك دبي بصفة مستمرة على نقل تجربتها الجمركية الرائدة إلى الأشقاء والأصدقاء، وذلك في إطار رؤيتها الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً لتسهيل التجارة المشروعة، نحن سعداء باستقبال وفد الدومينيكان، لقد بحثنا توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز المبادلات التجارية، كما تناولت الزيارة استعراض جهود جمارك دبي في تطوير قطاع التفتيش الجمركي والارتقاء بالأنظمة المقدمة في هذا المجال والتي تعد نموذجاً يحتذى به، وكذلك أحدث أجهزة الفحص والتفتيش«.

واستعرض المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، مشروع»سياج"، المبادرة المبتكرة لوضع حد فاصل بين الحرم الجمركي ومنطقة دخول إمارة دبي من خلال سياج افتراضي ذكي يتكون من كاميرات عالية الجودة تغطي كافة أرجاء الحرم الجمركي للمنافذ، وحساسات، ورادارات للتحكم في عملية حركة البضائع والأشخاص للقيام بعملية التحليل والاشتباه، وتسعى جمارك دبي من خلال الارتقاء بالمشروع إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية لحماية المجتمع والاقتصاد بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة بالاستعانة بطائرات الدرون وزوارق مجهزة بأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبع السفن قبل دخولها إلى موانئ المنطقة الساحلية كإجراء استباقي للإبلاغ عن أي مخاطر قد تحملها السفينة وسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية تواكب تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للدولة.

وقال: تحرص جمارك دبي على إلحاق المفتشين الجمركيين بدورات تدريبية متخصصة في أنواع المخدرات وطرق تهريبها، وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات، وكشف أساليب التزوير والتزييف، ولغة الجسد، وتنمية الحس الأمني، بالإضافة إلى دورة عن فن تفتيش الأشخاص والأمتعة، ومهارات الاتصال الفعال ومهارات التفاوض والحوار والإقناع، وكشف أساليب التزوير والتزييف.

وعرض فلاح السماك مدير أول عمليات المسافرين المبني 2 نظام الإفصاح المبكر الذكي الذي يتيح النظام للقادمين إلى الإمارات عبر مطارات دبي الإفصاح المسبق عن البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر. كما يوفر خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق. كما تناول تطبيق تحصيل كفاءة الأداء وهو برنامج إلكتروني لتوثيق عمليات التفتيش وقياس الأداء الوظيفي لجميع المفتشين في جميع أقسام التفتيش الميدانية بجمارك دبي.

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