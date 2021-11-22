«دو» و«آي بي إم» توقعان شراكة لتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني للمؤسسات والهيئات الحكومية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «آي بي إم» لتكنولوجيا المعلومات، ستقوم دو بموجبها بتسخير حلول وبرمجيات الأمن الإلكتروني التي طورتها آي بي إم لتعزيز محفظة حلول الثقة الرقمية ومركز دو للدفاع والأمن الإلكتروني.

وتتيح اتفاقية الشراكة لشركة دو تسريع جهودها الهادفة إلى تعزيز مستوى منظومة أمن البيانات لعملائها من المؤسسات والجهات الحكومية وتوسيع محفظة الخدمات التي توفرها، وتطوير المزيد من الحلول المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالتزامن مع ازدياد أهمية أمن البيانات باعتبارها أولوية قصوى للمؤسسات في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي. وتنسجم الشراكة مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتطوير بنية تحتية رقمية مستدامة وتبني نهج الابتكار التكنولوجي مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة وأمن البيانات.

وقال مارتن تار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لوحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو: يعزز التعاون الفعال والشامل مع الشركات والمؤسسات الرائدة قدراتنا في التصدي للتهديدات الإلكترونية عبر تمكيننا من اكتشافها بشكل استباقي، ومواجهتها في الوقت المناسب. ويشكل الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية الرقمية أهمية استثنائية في عالم بات أكثر اتصالاً وترابطاً ولا سيّما مع التزايد المستمر لهذه الهجمات، ويتعين بالتالي على المؤسسات المسؤولة عن حماية بيانات العملاء، تعزيز قدراتها في مجال الأمن الإلكتروني لضمان سلامة عمليات وحماية البيانات المرتبطة بها. واتفاقية الشراكة مع آي بي إم تشكل دليلاً على التزاماتنا تجاه توفير أعلى مستويات الأمان لبيانات عملائنا من المؤسسات والجهات الحكومية، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز تعاوننا مع الشركات الرائدة مثل آي بي إم بما يمكننا من توفير محفظة شاملة من خدمات وحلول الأمن الإلكتروني وتقديم الدعم لعملائنا في رحلتهم نحو مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة IBM Security، استناداً إلى تحليل متعمق لأكثر من 500 هجوم إلكتروني لاختراق البيانات في 17 دولة خلال العام الماضي، تحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية كأعلى متوسط لتكاليف عمليات اختراق البيانات من بين المناطق الـ 17 التي تمت دراستها. ويمكن أن تدعم حلول IBM للأمن الإلكتروني الشركات في مواجهة تحدياتها الأمنية الأكثر تعقيداً وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المتزايدة وإدارة التهديدات الناشئة بشكل استباقي.

قال حسام سيف الدين، مدير عام شركة آي بي إم في الشرق الأوسط وباكستان: شهدنا مؤخراً زيادة كبيرة في الطلب على حلولنا وخبراتنا من جانب العملاء في جميع أنحاء المنطقة - خاصةً في مجال الأمن السيبراني. وتعتبر منظومة شركاء أعمال IBM في منطقة الشرق الأوسط، ركيزة محورية لاستراتيجية النمو لدينا، ونحن فخورون بشركاتنا الجديدة مع دو والتي نسعى من خلالها إلى مساعدة الشركات في المنطقة ليس فقط على الاستجابة للحوادث الأمنية المتزايدة باستمرار وإنما أيضاً لدعمها بشكل استباقي لحماية أعمالها من التهديدات الناشئة.

وسيقدم مركز دو للدفاع والأمن الإلكتروني المتطور والمزود بأحدث التقنيات، بفضل الشراكة، مجموعة متكاملة من الحلول عالية القيمة لحماية العملاء من المؤسسات والجهات الحكومية.

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