«الثريا» تتوقع إيرادات 290 مليون درهم من اتفاقية مع «كوبهام ساتكوم» لتوزيع الإنترنت الفضائي السريع

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» أن شركة «الثريا» التابعة لها قد أبرمت اتفاقية طويلة الأجل مع شركة «كوبهام ساتكوم» «كوبهام»، الشركة العالمية المزودة لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لتوزيع خدمات الإنترنت السريع من الجيل القادم للعملاء في مختلف القطاعات البرية والبحرية والجوية.

وترسّخ هذه الاتفاقية الشراكة القائمة حالياً بين «الياه سات» و«كوبهام ساتكوم»، وتُشكّل علامة بارزة في تعزيز محفظة خدمات قمر الثريا من الجيل القادم «الثريا 4-NGS». وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تعيين «كوبهام» كموزع رئيسي غير حصري لخدمات الإنترنت السريع عبر قمر الثريا من الجيل القادم «الثريا 4-NGS» لمدة لا تقل عن خمس سنوات، عند بدء مباشرة عملياته التجارية التي ستلي إطلاقه المنتظر في النصف الثاني من عام 2023.

ومن خلال هذه الشراكة، ستساهم «كوبهام» في زيادة مبيعات خدمات الإنترنت السريع المتقدمة من الجيل القادم عبر شبكة توزيعها الواسعة، كما ستتعاون بشكل وثيق مع شبكة شركاء «الثريا». ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية أيضاً في تحقيق إيرادات محتملة بأكثر من 290 مليون درهم من عائدات الخدمات لشركة الثريا. كما سيستفيد الشركاء والعملاء بشكل كبير من شبكة التوزيع المشتركة، ومن الحلول التقنية والقدرات المتقدمة لشركة «كوبهام» وخبراتها المتفوقة في مجال ما بعد البيع. وتتوقع «الثريا» إيرادات 290 مليون درهم من الاتفاقية مع «كوبهام ساتكوم» لتوزيع الإنترنت الفضائي السريع.

وقال علي الهاشمي؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: يسرّنا أن نوقّع هذه الاتفاقية مع «كوبهام»، والتي أظهرت التزاماً قوياً بنجاح مشروع الأقمار الصناعية من الجيل القادم «الثريا 4-NGS». وتتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من القدرات والخبرات الفريدة لشركة «كوبهام»، وبالتالي تعزيز القيمة المشتركة التي نقدمها معاً لكل من شركائنا في مجال التوزيع وعملائنا النهائيين. ونحن على ثقة بأن عملاءنا في مختلف القطاعات، سواء القطاع البحري أو الحكومي أو الخاص، سينظرون إلى هذه الشراكة كنقطة تحول مهمة على صعيد تلبية احتياجاتهم من الاتصالات الفضائية المتنقلة.

وقال ليف أوتوسون؛ الرئيس التنفيذي لشركة «كوبهام»: سعداء ومتحمسون لإبرام هذه الاتفاقية التي تدل على الفائدة المتبادلة من الشراكة التي عقدناها مع الياه سات والثريا. وإننا على ثقة تامة من قدرتنا على تزويد الثريا بتقنية مبتكرة يستخدمها آلاف العملاء يومياً، وضمان النجاح التجاري للشراكة من خلال شبكة توزيعنا الواسعة التي تضم شركاء وموزعين وتجار تجزئة. ويشرّفنا اختيارنا كموزع رئيسي، مما يشكل دليلاً على الريادة التقنية والقوة التجارية التي نتمتع بها في السوق.

وكانت الثريا أعلنت مؤخراً عن إبرام شراكة مع «كوبهام» لإدخال تحسينات واسعة على محفظتها المستقبلية من خدمات الإنترنت السريع. وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم «كوبهام» نظاماً شاملاً لخدمات الإنترنت السريع المتنقلة كجزء من القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4-NGS»، بالإضافة إلى مجموعة من محطات الإنترنت السريع للتطبيقات البرية والبحرية والجوية لتعزيز مجموعة خدمات الثريا وقدراتها وأدائها عبر مجال تغطية واسع.

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