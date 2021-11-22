«إينوفيت ليفينغ» تبيع بنتهاوس بقيمة 95 مليون درهم في «بالم كوتور» بنخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «إينوفيت ليفينغ» المطور العقاري للمشروعات الفاخرة في دبي، تحقيق مبيعات قياسية بمشروعها السكني «بالم كوتور» في نخلة جميرا. وتم بيع وحدة «رويال بنتهاوس» بمبلغ وصل إلى 95 مليون درهم.

وتم بيع الوحدات كافة في المشروع واستحوذ المستثمرون من الجنسيات الأوروبية على معظم المبيعات.

وقال كريم فهمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إينوفيت ليفينغ»: كان هدفنا من مشروع «بالم كوتور ريزيدنسيز» توفير فرص سكنية فخمة في دبي. وتمثل عملية البيع بقيمة 95 مليون درهم انعكاساً لازدياد الطلب على العقارات الفاخرة في دبي. ويضم مشروع «بالم كوتور» مجموعة حصرية من الأجنحة يصل عددها إلى 14 جناحاً سكنياً تقوم على مفهوم العيش على الشاطئ غير المرئي. وتم تأسس المشروع بسمات تصميم خاصة تعتمد على قواعد «العيش بوحي التصميم».

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