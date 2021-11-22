شراكة بين «المشرق» و«دبي الجنوب» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك المشرق، إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع «دبي الجنوب»، أكبر مشروع للتطوير الحضري في إمارة دبي، بهدف بناء حلول مصرفية ومالية متخصصة، لمنظومة قطاع الطيران والخدمات اللوجستية في المشروع.

وتهدف الشراكة إلى تطوير واعتماد منصات وبنى تحتية مالية متقدمة رقمياً، لدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل القيمة في المشروع. وتوفر دبي الجنوب لرواد الأعمال والشركات النامية، إمكانات هائلة للاستثمار والتوسع، وذلك بفضل موقعها كمركز نقل عالمي، ومكانتها المتنامية كمساهم رئيس في مسيرة النمو الاقتصادي لدبي، والإمارات العربية المتحدة.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: ستتيح لنا الشراكة مع بنك المشرق، تطوير منظومة مالية قوية، تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل انطلاقاً من منشآتنا، كما ستمكننا من تقديم حلول مالية رائدة، ستوفر لعملائنا القدرة على تحقيق قفزات كبرى على صعيد النمو، وتعزيز حضورهم كقادة عالميين في القطاعات التي يعملون بها. ونتطلع في دبي الجنوب، على الدوام، لنكون الخيار المفضل للمستثمرين الذين يتطلعون للعمل في بيئة اقتصادية حيوية ومتكاملة، كما نهدف في الوقت ذاته، إلى توفير منصة انطلاق رئيسة، ومركز أعمال دولي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يتيح لها الاتصال بالأسواق الدولية، من خلال منصة متعددة الوسائط.

وقال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: «من خلال مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع دبي الجنوب، نؤكد التزامنا إزاء قيادة الجهود الهادفة لبناء منظومة مصرفية رقمية متقدمة، تتمثل مهمتها في تحفيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل منطقة دبي الجنوب وخارجها. ويعد هذا التوجّه مهماً للغاية، في ظل سعينا الحثيث للإسهام في تعزيز إمكانات الاقتصاد الرقمي في الدولة. وتأتي هذه الشراكة، بالتزامن مع انعقاد إكسبو 2020 دبي، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد وطني يمتاز بالحيوية والقوة والترابط، تلعب فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً.

وقال فيكاس ثابار رئيس الخدمات المصرفية للشركات ومنصة «NEOBiz» في بنك المشرق: بموجب الاتفاقية، سيوفر بنك المشرق للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي الجنوب، وفي منظومتها المتخصصة بخدمات الطيران والخدمات اللوجستية، محفظة قوية من الحلول المصرفية والمالية. وسيتيح ذلك لأصحاب الأعمال، التركيز على إطلاق أعمالهم وتوسيعها، والحصول على مجموعة واسعة ومتنوعة من المزايا، بما في ذلك الخصومات على حزم الخدمات المحاسبية، والبنية التحتية السحابية، والأدوات الرقمية، وحلول نقاط البيع المتنقلة، المصممة خصيصاً لدعم أعمالهم».

وستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي الجنوب، من نظام دعم الملكية الذي يوفره بنك المشرق، عند فتح حسابات مصرفية رقمية، فضلاً عن مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، وخدمات التوجيه والإرشاد. وباعتباره الشريك المصرفي الرئيس لدبي الجنوب، سيستفيد بنك المشرق من مذكرة التفاهم الجديدة لاستكشاف إمكانية دمج واجهة التطبيقات البرمجية، لتضمين الخدمات المصرفية للشركات العاملة في منطقة دبي الجنوب وخارجها.

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