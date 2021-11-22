طيران الإمارات تحتفل بـ«عيد الشكر» على رحلات الولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

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تشارك طيران الإمارات عملاءها المسافرين من دبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية احتفالات عيد الشكر بتقديم قوائم طعام خاصة في جميع الدرجات. كما سيقدم الصالون الجوي على طائرات الإمارات A380 التي تعمل إلى بعض المدن الأمريكية، أطباقاً خاصة احتفالاً بعيد الشكر. وستتوفر قائمة عيد الشكر للعملاء المسافرين إلى الوجهات الأمريكية من 24- 26 نوفمبر الجاري.

وسوف يستمتع ركاب الدرجتين الأولى والأعمال بشرائح لحم الديك الرومي المشوي مع التوت البري والبطاطا الحلوة المهروسة، وحلوى تورتة البقان مع كريمة باشن فروت وصلصة الشوكولاتة، بالإضافة إلى تشكيلة من المشروبات والمرطبات الفاخرة. وسيحتفل المسافرون على رحلات طيران الإمارات بطائرات A380 من دبي إلى لوس أنجليس ونيويورك وواشنطن العاصمة، بعيد الشكر في الصالون الجوي مع كعك اليقطين اللذيذ المغطى بالمرزبان.

ويستمتع المسافرون في الدرجة السياحية بتناول شرائح الديك الرومي المشوية والمقدمة مع صلصة التوت البري والكستناء والبازلاء والجزر المهروس، بالإضافة إلى تشكيلة من المشروبات والمرطبات الفاخرة.

كما سيتم الاحتفال بعيد الشكر في صالات طيران الإمارات الخاصة بالولايات المتحدة، حيث ستقدم صالات الناقلة في مطارات نيويورك جيه اف كيه وبوسطن ولوس أنجليس، يومي 24 و25 نوفمبر الجاري أطباق الديك الرومي مع جميع التشكيلات التي تمنح العملاء إحساساً بالاحتفال في منازلهم.

ودأبت طيران الإمارات على الاحتفال بالتنوع الثقافي من خلال توفير تجارب لا تُنسى لعملائها في الأجواء وعلى الأرض. وتقدم الناقلة على جميع الرحلات عبر شبكة خطوطها العالمية وجبات مستوحاة من مختلف المناطق، وتضيف بانتظام قوائم موسمية للاحتفال بالمناسبات العالمية، بما في ذلك السنة الهجرية وعيدا الفطر والأضحى المباركان وعيد الميلاد ومهرجان أكتوبرفست وديوالي وأونام. كما يستمتع العملاء ببرامج لا تضاهى على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice من خلال أكثر من 4500 قناة، تعرض أحدث الأفلام والألبومات الموسيقية والأفلام الكلاسيكية والوثائقية وأفلام الأطفال وألعاب الفيديو.

وتخدم طيران الإمارات حالياً 12 وجهة أمريكية، هي: بوسطن ونيويورك جيه اف كيه ولوس أنجليس وهيوستن وشيكاغو وواشنطن العاصمة وسياتل ونيوارك وأورلاندو ودالاس فورت وورث وسان فرانسيسكو وميامي.

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