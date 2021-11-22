27.7 % زيادة صادرات الأغذية والمشروبات الإيطالية إلى الإمارات في الأشهر السبعة الأولى 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلن أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي ومدير وكالة التجارة الإيطالية، أن الإمارات استوردت منتجات غذائية من إيطاليا بقيمة 190 مليون يورو في 2020، فيما سجلت صادرات الأغذية والمشروبات إلى الإمارات في الأشهر السبعة الأولى 2021 زيادةً بنسبة 27.7% لتصل قيمتها إلى 130 مليون يورو.

يأتي ذلك فيما واصلت وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات والقنصلية الإيطالية العامة في دبي شراكتها مع مطعم إيتالي باستضافة جلسة طهو احترافية للاحتفاء بثقافة الطعام الإيطالي الأصيل. وجاءت الفعالية كجزء من اتفاقية تعاون تستمر لمدة عام بين الجهات الثلاث. وانطلقت التجربة الأحد 21 نوفمبر للاحتفاء بالمأكولات الإيطالية العريقة والتقليدية من خلال تحضير الطبق الشهير رافيولي بومارلو وبوراتا.

وبدأت الجلسة بجولة في قاعة طعام إيتالي لاستكشاف وتذوق تشكيلة واسعة من المنتجات والوجبات الإيطالية، ثم توجه الضيوف إلى منطقة الطهو المجهزة بأحدث المعدات في «لا سكولا»، وتعرفوا على طرق تحضير عدد من الوجبات الغنية والشهية بإشراف الطهاة المحترفين. وأتيح للزوار فرصة طرح الأسئلة حول التقنيات والمكونات المستخدمة قبل الاستمتاع بباقة من المقبلات الإيطالية الشهية.

وتتزامن الفعالية مع أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية. وتشمل الفعالية العالمية التي تستمر لمدة أسبوع جلسات تعليمية وحوارية وتجارب تثقيفية متنوعة في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لخبراء المطبخ العالمي استكشاف الطبيعة الحقيقية للمأكولات الأصيلة والمشروبات الفاخرة في المطبخ الإيطالي. وتعد الجلسة التعليمية التي تنطلق في دولة الإمارات من الأنشطة التي تنظمها سفارة إيطاليا في الإمارات والقنصلية الإيطالية العامة ووكالة التجارة الإيطالية في دبي.

وتأتي إيطاليا في المرتبة السادسة عالمياً كأكبر مصدر للمنتجات الغذائية، بينما يُعتبر القطاع الزراعي الإيطالي ثالث القطاعات الوطنية الداعمة للاقتصاد، إذ يشتهر بنماذج استهلاكية وإنتاجية مستدامة ومسؤولة وقابلة للتتبع، ويصل عدد العاملين فيه إلى 1.4 مليون شخص. كما تمتلك إيطاليا أكبر عدد من شهادات منشأ المنتجات الغذائية الزراعية في الاتحاد الأوروبي. وتشتمل قائمة أبرز المنتجات التي تصدرها إيطاليا زيت الزيتون والقهوة والفستق والجبنة وعصير العنب الفاخر والمعكرونة والخضراوات المعالجة والسمك والملح، كما تشتهر بتوريد منتجات خالية من مسببات الحساسية والعصائر والألبان والشوكولاته والصلصات وغيرها.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين وكالة التجارة الإيطالية وإيتالي في يناير 2021 بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لتأسيس مطعم إيتالي. وقال نيكولا لينر، سفير إيطاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة: نواصل تحقيق أهداف شراكتنا المستمرة مع وكالة التجارة الإيطالية وإيتالي، ويسعدنا أن نعلن أنها حققت نجاحاً كبيراً حتى الآن. ويسعدني أن أرى انتشار الأغذية المتوسطية على نطاق واسع نظراً لفوائدها الصحية. وتحتضن إيطاليا واحدة من أكثر قطاعات الأغذية والمشروبات حيوية وتطوراً في العالم بفضل تقاليدنا في الإنتاج وحرصنا على توظيف التقنيات المتطورة فيما يتعلق بتتبع منشأ المنتجات والتصنيع المستدام والحماية البيئية. وأعلن بكل فخر أن إيطاليا تضم اليوم 60 ألف مزرعة عضوية. وتسلط تجربة الطهو الضوء على تاريخ وحاضر ومستقبل المطبخ الإيطالي.

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