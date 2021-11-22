مكتوم بن محمد ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح اليوم معالي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في مبنى القادة بمقر إكسبو 2020 دبي.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وفرنسا، وسبل تطوير هذه الشراكة على مختلف المستويات وفي شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد الوزير الفرنسي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضمن مختلف القطاعات بما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً، مشيداً معاليه بالنجاح الكبير الذي حققته دبي في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، والجهود الكبيرة التي بذلت لتقديم نسخة استثنائية من الحدث العالمي الذي يجمع أفكار ورؤى العالم نحو مستقبل أفضل للجميع.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة يونس الخوري، وكيل وزارة المالية.

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