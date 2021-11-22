دبي رابع أفضل مدن العالم للانتقال والعيش

المصدر: دبي - سيد صالح

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اختيرت دبي رابع أفضل مدينة على مستوى العالم والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوافدين الراغبين في الانتقال إلى مدن أخرى بخلاف مدنهم الأصلية، للعيش والاستقرار فيها، وذلك بحسب نتائج دراسة حديثة بعنوان «تقرير الانتقال إلى مدن أخرى»، أجراها موقع «موني. كو. يو كيه» الشبكي البريطاني المتخصص في المقارنات ذات الطابع الاقتصادي.

وحصلت دبي على رصيد إجمالي بلغ 5.76 درجات من أصل 10 درجات، لتنال المركز الرابع عالمياً. وجاءت «أوستن» عاصمة ولاية «تكساس» الأمريكية في المركز الأول برصيد 6,02 درجات. وجاءت العاصمة اليابانية «طوكيو» ثانية برصيد 5,98 درجات، فيما حلت مدينة «تشارلستون» بولاية «ساوث كارولاينا» الأمريكية في المركز الثالث برصيد 5,68 درجات. وكان المركز الخامس من نصيب «لوس أنجلوس» برصيد 5,60 درجات. ونالت أبوظبي المركز السادس عالمياً والثاني إقليمياً، برصيد 5,52 درجات. وجاءت «ميامي»، «مسقط»، «سان فرانسيسكو»، و«لاس فيغاس» في المراكز من السابع إلى العاشر، على التوالي.

84 مدينة

واعتمدت الدراسة على المُفاضلة بين 84 مدينة على مستوى العالم تُمثل القائمة النهائية لـ«موني. كو. يو كيه» لأفضل مُدن العالم في إتاحة سُبُل العيش للمقيمين من خارجها. واستشهدت الدراسة ببيانات مُستَمَدّة من دراسات واستبانات سابقة في المُفاضلة بين المُدُن الــ84، ومنها على سبيل المثال البيانات المُتعلقة بمتوسط الأعمار المُتوقّعة لسكان كل مدينة من واقع تقرير صادر عن «البنك الدولي»، البيانات المتعلقة بالمناخ في كل مدينة من دراسة أجراها موقع «كلايميت - داتا. أورج» للمقارنة بين الأحوال المناخية في مختلف مُدن العالم، بيانات عن أسعار العقارات من استبانة موقع «نامبيو» الشهير للمقارنات المتنوعة، إلى جانب بيانات عن متوسط تكلفة المعيشة، وعدد المطاعم والمساحات الخضراء، وغيرها.

وتضمنت الدراسة عدة مؤشرات فرعية، ومنها «أفضل مُدن العالم للانتقال من ناحية جودة المناخ»، وتصدرته دبي بعد أن حققت العلامة الكاملة «10⁄10 درجات». ونالت أبوظبي المركز الثاني عالمياً على هذا المؤشر الفرعي، بالتساوي مع العاصمة البحرينية المنامة، برصيد 9,9 درجات لكل منهما. وفي المؤشر الفرعي «أفضل المُدن الساحلية في العالم للانتقال»، جاءت أبوظبي في المركز الثاني برصيد 7,43 درجات، وحلّت دبي ثالثة برصيد 7,42 درجات.

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