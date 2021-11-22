«أسا أبلوي» تضع حجر أساس منشأة متطورة في مجمع الصناعات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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وضعت مجموعة «أسا أبلوي» العاملة في مجال تقنيات التحكم في الأنظمة الإلكترونية للبوابات، حجر الأساس لأولى منشآتها في مجمع الصناعات الوطنية بدبي.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة 24,000 متر مربع، أي ما يقارب 10 أضعاف مساحة الجناح السويدي في إكسبو 2020 دبي، وستكون المقر الرئيس للمجموعة لمنطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا. وستضم المنشأة مصنعاً بمساحة 6,000 متر مربع، ومستودعاً مساحته 2,000 متر مربع، إضافة إلى صالة عرض مساحتها 800 متر مربع.

شهد حفل وضع حجر الأساس للمنشأة أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ «دي بي ورلد» الإمارات. كما حضره ماورو فيليس، المدير الإقليمي في «أسا أبلوي» التي تمتلك أيضاً منشأة في "جافزا".

وقال عبد الله الجسمي، مدير مجمع الصناعات الوطنية: نلتزم بتطوير وتحسين القطاع الصناعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز الابتكار ورفع المرونة والقدرة التنافسية للاقتصاد، ونحن على ثقة من أن المنشأة الجديدة لمجموعة «أسا أبلوي» ستعزز هدفنا في مجمع الصناعات الوطنية، والدولة ككل، في رفع قدرات التصنيع المحلية، كما ستدعم مثل هذه المنشآت الخطط الوطنية الرامية إلى زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.

وقال ماورو فيليس: يتوقع الانتهاء من بناء المنشأة في يونيو 2022. وسيساعد وجود مقرنا الرئيس في مجمع الصناعات الوطنية على زيادة حجم إيراداتنا، مشيرا إلى الارتباط بعلاقات طويلة الأمد مع العديد من الشركات في جافزا.

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