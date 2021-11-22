برامج مسرّعات «فينتك هايف» تستشرف مستقبل الخدمات المالية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تنامي الإقبال على كل من برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية» وبرنامج «أكسيليريت هير» من مركز دبي المالي العالمي.

وهذا العام، نجح برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية» في دعم المزيد من شركات التكنولوجيا المالية بصورة غير مسبوقة، حيث استفادت من البرنامج نحو 40 شركة ناشئة تقدم خدماتها لأكثر من 10 شركات. ويهدف البرنامج إلى جمع شركات التكنولوجيا المالية مع نخبة من شركات الخدمات المالية الرائدة في المنطقة بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار والتأمين. وسيتمكن المشاركون من عرض أعمالهم للأطراف المعنية وكبار المستثمرين الرئيسيين بما في ذلك «صندوق التكنولوجيا المالية» التابع لمركز دبي المالي العالمي والبالغة قيمته 100 مليون دولار.

ونجح «أكسيليريت هير» في استقطاب مزيد من المشاركات من المؤسسات المالية، وتم اختيار 21 مرشحة أخرى للدفعة الثانية ورفع العدد الإجمالي ليتجاوز 40 مشاركة هذا العام.

واعتمد البرنامج في تدريب الدفعة الثانية نظاماً هجيناً يجمع بين التدريبات الافتراضية والحضور الشخصي. وكان «فينتك هايف» أطلق برنامج «أكسيليريت هير» لأول مرة في 2019 لتطوير المواهب النسائية بقطاعي التكنولوجيا المالية والابتكار. وحتى تاريخه، نجح البرنامج في دعم أكثر من 70 مشاركة.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي: «تساهم برامج المسرّعات التي يطلقها «فينتك هايف» بشكل مباشر في استشراف مستقبل قطاع الخدمات المالية بالإمارات. والإقبال الكبير على هذه البرامج يعكس تنامي الثقة في برامجنا المتميزة، لاسيما وأنها تتيح للمشاركين الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في القطاع بأفضل طريقة ممكنة».

وسيتم اختتام البرامج عبر فعالية «يوم المستثمر» التي يقيمها «فينتك هايف» سنوياً، حيث ستنعقد في 6 ديسمبر 2021.

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