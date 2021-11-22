الأسهم تتراجع بضغط جني الأرباح والسيولة تتجاوز ملياري درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية ومستحقة بعد سلسلة مكاسب كبيرة حققت فيها العديد من الأسهم مستويات سعرية قياسية، في وقت شهدت بعض الأسهم عمليات شراء انتقائية استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والعقار. وانخفض سوق دبي بنسبة 0.22% إلى 3257.79 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والسلع والصناعة، فيما هبط سوق أبوظبي 0.15% عند 8336.48 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.07 مليار درهم، منها 1.42 مليار في أبوظبي و656.3 مليوناً بدبي. وجرى تداول 823.5 مليون سهم، موزعة بواقع 267 مليوناً في أبوظبي و556.5 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 14.57 ألف صفقة.

سوق دبي

تأثر سوق دبي بانخفاض قطاع البنوك 0.2%، ونزل قطاع العقار 0.17%. ونزل قطاع الاستثمار 1.17%، فيما ارتفع قطاع النقل 0.4% مع صعود «أرامكس» 1.95% و«الخليج للملاحة» 1.92% فيما انخفض «العربية للطيران» 1.29%. وتصدر «مصرف عجمان» النشاط مستقطباً 176.8 مليوناً، تلاه «إعمار العقارية» 152.4 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 77.94 مليوناً. وحقق «أملاك للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.95%، فيما كان «الأسمنت الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.62%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي 37.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.18%. وتراجع قطاع العقار 1.37%. ونزل قطاع الاستثمار 0.41%. ونزل قطاع الطاقة 1.16%. وارتفع قطاع الاتصالات 2.81%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 295.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 272.8 مليون درهم. وحقق «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.69%، فيما كان «مخازن زي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.79%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بأبوظبي، بصافي 94.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات إذ اتجه نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 88.5 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 65.87 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 65.87 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 88.5 مليون درهم.

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